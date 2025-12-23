ECDC: Καταγράφει αυξημένη χειμωνιάτικη «πίεση» από αναπνευστικούς ιούς στην Ευρώπη
ECDC: Καταγράφει αυξημένη χειμωνιάτικη «πίεση» από αναπνευστικούς ιούς στην Ευρώπη
Γρίπη σε κλιμάκωση και RSV σε σταδιακή άνοδο, ενώ η COVID-19 υποχωρεί - Η έκθεση του ECDC καταγράφει την πρόσφατη δραστηριότητα όλων των μεταδιδόμενων νόσων - Ποια η εικόνα της Ελλάδας
Η εβδομαδιαία έκθεση του ECDC για τα μεταδιδόμενα νοσήματα (13-19 Δεκεμβρίου 2025) καταγράφει ότι στην ΕΕ/ΕΟΧ η χειμερινή περίοδος συνοδεύεται από αυξημένη κυκλοφορία αναπνευστικών ιών: σε περίπου τις μισές χώρες, ο αριθμός των ασθενών που προσέρχονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα με συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης έχει γνωρίζει σημαντική άνοδο.
Γρίπη: Η κυκλοφορία της γρίπης ακολουθεί ανοδική πορεία στην ΕΕ/ΕΟΧ, με τις περισσότερες χώρες να αναφέρουν πλέον εκτεταμένη δραστηριότητα χαμηλής έως μέτριας έντασης. Κυριαρχεί η Γρίπη A, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες «πρωταγωνιστεί» ο υπότυπος A(H3N2) – γνωστός και ως «υποκλάδος Κ». Η κυκλοφορία είναι υψηλότερη σε παιδιά 5-14 ετών και σε ορισμένες χώρες παρατηρούνται αισθητά περισσότερες νοσηλείες, κυρίως σε άτομα άνω των 65 ετών. Υπενθυμίζεται ότι το φετινό κύμα εμφανίστηκε 3-4 εβδομάδες νωρίτερα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες σεζόν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Γρίπη: Η κυκλοφορία της γρίπης ακολουθεί ανοδική πορεία στην ΕΕ/ΕΟΧ, με τις περισσότερες χώρες να αναφέρουν πλέον εκτεταμένη δραστηριότητα χαμηλής έως μέτριας έντασης. Κυριαρχεί η Γρίπη A, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες «πρωταγωνιστεί» ο υπότυπος A(H3N2) – γνωστός και ως «υποκλάδος Κ». Η κυκλοφορία είναι υψηλότερη σε παιδιά 5-14 ετών και σε ορισμένες χώρες παρατηρούνται αισθητά περισσότερες νοσηλείες, κυρίως σε άτομα άνω των 65 ετών. Υπενθυμίζεται ότι το φετινό κύμα εμφανίστηκε 3-4 εβδομάδες νωρίτερα σε σχέση με τις δύο προηγούμενες σεζόν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα