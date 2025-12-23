ECDC: Καταγράφει αυξημένη χειμωνιάτικη «πίεση» από αναπνευστικούς ιούς στην Ευρώπη

Γρίπη σε κλιμάκωση και RSV σε σταδιακή άνοδο, ενώ η COVID-19 υποχωρεί - Η έκθεση του ECDC καταγράφει την πρόσφατη δραστηριότητα όλων των μεταδιδόμενων νόσων - Ποια η εικόνα της Ελλάδας