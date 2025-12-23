Εάν οι γονείς έχουν κατάθλιψη πόσο πιθανό είναι να την «περάσουν» στο παιδί – Το καθοριστικό σύμπτωμα
Εάν οι γονείς έχουν κατάθλιψη πόσο πιθανό είναι να την «περάσουν» στο παιδί – Το καθοριστικό σύμπτωμα
Η ανηδονία των ανθρώπων με κατάθλιψη είναι το καθοριστικό σύμπτωμα που κρίνει εάν θα «μεταδώσουν» την τάση για κατάθλιψη στο παιδί, σύμφωνα με νέα έρευνα
Ένας αυξανόμενος αριθμός ερευνών δείχνει ότι τα παιδιά ανθρώπων με κατάθλιψη αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν την ψυχική διαταραχή. Τώρα, μια νέα μελέτη υποδηλώνει ότι αυτός ο διαγενεακός κίνδυνος μπορεί να εξαρτάται από ένα συγκεκριμένο σύμπτωμα της κατάθλιψης: Την ανηδονία, δηλαδή τη μειωμένη ικανότητα να αισθάνεται κανείς ενδιαφέρον ή ευχαρίστηση.
Τα ευρήματα, που δημοσιεύονται στο Journal of Experimental Child Psychiatry, βασίζονται σε προηγούμενη έρευνα, που δείχνει ότι η κατάθλιψη των γονέων μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος των παιδιών ανταποκρίνεται σε θετικές και αρνητικές εμπειρίες. Η τρέχουσα μελέτη υποδεικνύει την ανηδονία ως πιθανό παράγοντα πρόκλησης αυτών των αλλαγών στα εγκεφαλικά μοτίβα.
«Εάν οι γονείς δεν απολαμβάνουν τα πράγματα και δεν ενδιαφέρονται για τίποτα, αυτό φαίνεται να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά τους ανταποκρίνονται σε ό,τι συμβαίνει γύρω τους», δήλωσε ο κύριος συγγραφέας Brandon Gibb, διευθυντής του Mood Disorders Institute στο Πανεπιστήμιο Binghamton. «Αντιδρούν λιγότερο στα θετικά και αρνητικά πράγματα».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα ευρήματα, που δημοσιεύονται στο Journal of Experimental Child Psychiatry, βασίζονται σε προηγούμενη έρευνα, που δείχνει ότι η κατάθλιψη των γονέων μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος των παιδιών ανταποκρίνεται σε θετικές και αρνητικές εμπειρίες. Η τρέχουσα μελέτη υποδεικνύει την ανηδονία ως πιθανό παράγοντα πρόκλησης αυτών των αλλαγών στα εγκεφαλικά μοτίβα.
«Εάν οι γονείς δεν απολαμβάνουν τα πράγματα και δεν ενδιαφέρονται για τίποτα, αυτό φαίνεται να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά τους ανταποκρίνονται σε ό,τι συμβαίνει γύρω τους», δήλωσε ο κύριος συγγραφέας Brandon Gibb, διευθυντής του Mood Disorders Institute στο Πανεπιστήμιο Binghamton. «Αντιδρούν λιγότερο στα θετικά και αρνητικά πράγματα».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα