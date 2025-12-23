Στην Αττική οι μισοί γιατροί της χώρας – Το επάγγελμα υγείας με τη μεγαλύτερη άνοδο και αυτό με τη μεγαλύτερη πτώση
Ποιοι κερδίζουν έδαφος και ποιοι χάνουν: οι μεταβολές του 2024 ανά κατηγορία επαγγελματιών Υγείας, όπως καταγράφονται στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ανοδική ήταν συνολικά η εικόνα του ανθρώπινου δυναμικού στους βασικούς κλάδους Υγείας το 2024, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Οι εγγεγραμμένοι επαγγελματίες (ιατροί, οδοντίατροι, φαρμακοποιοί και φυσικοθεραπευτές) έφτασαν τους 106.722, από 104.801 το 2023, καταγράφοντας αύξηση 1,7%.

Η γενική τάση είναι θετική, όμως δεν είναι ομοιόμορφη: ανά κλάδο και ανά Περιφέρεια εμφανίζονται σαφείς διαφοροποιήσεις, με «νησίδες» υποχώρησης σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες. Η μόνη κατηγορία που κινείται καθαρά πτωτικά σε εθνικό επίπεδο είναι οι οδοντίατροι.


Ιατροί

Οι εγγεγραμμένοι ιατροί στους Ιατρικούς Συλλόγους ανήλθαν το 2024 σε 69.937, παρουσιάζοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με το 2023. Σε περιφερειακό επίπεδο, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν η Ήπειρος (+2,8%) και η Αττική (+2,6%), ενώ τις μεγαλύτερες μειώσεις εμφάνισαν η Πελοπόννησος (-3,2%), το Βόρειο Αιγαίο (-3,0%) και το Νότιο Αιγαίο (-3,0%). Η Αττική συγκεντρώνει σχεδόν τους μισούς ιατρούς της χώρας (46,7%) και εμφανίζει την υψηλότερη «πυκνότητα» με 86,3 ιατρούς ανά 10.000 κατοίκους (ο εθνικός δείκτης διαμορφώνεται σε 67,2).

