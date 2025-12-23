Δημογραφικό διαφορετικών ταχυτήτων – Τι μαθαίνουμε από τις «νεαρές» Κυκλάδες και τις «γερασμένες» Σέρρες
Δημογραφικό διαφορετικών ταχυτήτων – Τι μαθαίνουμε από τις «νεαρές» Κυκλάδες και τις «γερασμένες» Σέρρες
Τι μαθαίνουμε από τις «νεαρές» Κυκλάδες, τις «γερασμένες» Σέρρες και την «ενδιάμεση» Λάρισα του μέσου όρου; Μια ανάλυση πληθυσμιακών προβολών αποκαλύπτει τις διαφορετικές δημογραφικές τροχιές που αναμένεται να ακολουθήσουν περιοχές με αντιθετικά χαρακτηριστικά έως το 2053
Η σημερινή δημογραφική εικόνα της Ελλάδας διαφέρει ριζικά από εκείνη της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου. Η χαμηλή γονιμότητα, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η γήρανση του πληθυσμού συνθέτουν ένα σύνθετο πρόβλημα, το οποίο συχνά προσεγγίζεται αποκλειστικά σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, οι εξελίξεις αυτές δεν εκδηλώνονται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις περιοχές της χώρας.
Παρά το γεγονός ότι οι διαφοροποιήσεις σε χαμηλότερα χωρικά επίπεδα -όπως οι Περιφερειακές Ενότητες και οι Δήμοι- έχουν επισημανθεί εδώ και χρόνια, ο δημόσιος διάλογος εξακολουθεί να εστιάζει κυρίως στις 13 Περιφέρειες, παραβλέποντας τις εσωτερικές τους ανισότητες.
Γιατί επιλέχθηκαν οι Κυκλάδες, η Λάρισα και οι Σέρρες
Ο Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, δημοσιεύει, με ανάρτησή του στο Facebook τη νέα ανάλυση του Ινστιτούτου, η οποία επικεντρώνεται σε τρεις Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίες επιλέχθηκαν ύστερα από ταξινόμηση όλων των Π.Ε. της χώρας σε 3 μεγάλες ομάδες με βάση βασικά δημογραφικά και δευτερεύοντα κριτήρια.
