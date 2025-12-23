Κεφίρ: Το ζυμωμένο τρόφιμο – βάλσαμο για έντερο και οστά
Κεφίρ: Το ζυμωμένο τρόφιμο – βάλσαμο για έντερο και οστά

Πλούσιο σε προβιοτικά, το κεφίρ θεωρείται πιο θρεπτικό ακόμη και από το γιαούρτι. Ποια είναι τα οφέλη του για το πεπτικό σύστημα αλλά και την οστική υγεία

Πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά και προβιοτικά, το κεφίρ αξίζει επάξια μια θέση στην καθημερινή σας διατροφή, ειδικά εάν σαν αρέσει το γιαούρτι.

Το δημοφιλές ζυμωμένο γαλακτοκομικό προϊόν είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο για την πέψη και την υγεία του εντέρου, ενώ θεωρείται πιο θρεπτικό από το γιαούρτι. Αυτό συμβαίνει γιατί οι κόκκοι κεφίρ περιέχουν έως και 61 στελέχη βακτηρίων και ζυμών, γεγονός που το καθιστά εξαιρετικά πλούσια και ποικιλόμορφη πηγή προβιοτικών.

Εξαιρετικό διατροφικό προφίλ

Το κεφίρ παραδοσιακά παρασκευάζεται από αγελαδινό ή κατσικίσιο γάλα, με την προσθήκη κόκκων κεφίρ στο γάλα, Σε περίπου 24 ώρες, οι μικροοργανισμοί στους κόκκους κεφίρ πολλαπλασιάζονται και ζυμώνουν τα σάκχαρα του γάλακτος, μετατρέποντάς το σε κεφίρ.

