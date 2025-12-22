Όλα τα μυστικά για γερές αρθρώσεις – Προφυλάξτε τις σωστά
Όλα τα μυστικά για γερές αρθρώσεις – Προφυλάξτε τις σωστά
Η ήπια άσκηση, η ισορροπημένη διατροφή και η σωστή ενυδάτωση γίνονται πολύτιμοι «σύμμαχοι» για γερές αρθρώσεις και ανεξαρτησία στην τρίτη ηλικία
Οι αρθρώσεις αποτελούν ένα από τα πιο πολύτιμα «εργαλεία» του οργανισμού μας, καθώς μας επιτρέπουν να κινούμαστε, να στεκόμαστε και -το πιο σημαντικό –να διατηρούμε την ανεξαρτησία μας. Με το πέρασμα των χρόνων, η φυσική φθορά των ιστών, η μείωση της μυϊκής μάζας και οι αλλαγές στη σύσταση του αρθρικού υγρού μπορούν να οδηγήσουν σε δυσκαμψία ή ενοχλήσεις. Στα καλά νέα, μια πιο προσεγμένη καθημερινότητα, με ισορροπημένη διατροφή, ήπια άσκηση και επαρκή ενυδάτωση, μπορεί να στηρίξει ουσιαστικά την ευλυγισία και την κινητικότητα, ιδίως στην τρίτη ηλικία.
Οι «χρυσές» συνήθειες για υγιείς αρθρώσεις
Η τακτική σωματική δραστηριότητα είναι θεμέλιο για υγιείς αρθρώσεις. Ήπιο περπάτημα, κολύμβηση, (στατικό) ποδήλατο ή γιόγκα διατηρούν την ελαστικότητα των μυών και των τενόντων, περιορίζουν τη δυσκαμψία και ενδυναμώνουν τους ιστούς που στηρίζουν τις αρθρώσεις. Παράλληλα, η ήπια μυϊκή ενδυνάμωση με αντιστάσεις ή με το βάρος του σώματος ενισχύει τη σταθερότητα και την ορθή λειτουργία τους, μειώνοντας την καταπόνηση σε γόνατα και ισχία -δύο αρθρώσεις που «σηκώνουν» καθημερινά μεγάλο μέρος του σωματικού φορτίου.
