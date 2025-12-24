Στα 35 έχουμε την καλύτερη φυσική κατάσταση – Απο ποια ηλικία ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση
Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι στα 35 έχουμε την καλύτερη φυσική κατάσταση της ζωής μας - Τι συμβαίνει αμέσως μετά;
«Όσο νεότεροι, τόσο το καλύτερο», είναι η άποψη που τείνει να επικρατεί στον κοινό νου, σχεδόν για όλες τις πτυχές της ζωής. Ισχύει, όμως; Μια μελέτη 47 ετών από το σουηδικό Karolinska Institutet διερεύνησε τον τρόπο με τον οποίο η φυσική κατάσταση, η δύναμη και η μυϊκή αντοχή εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής. Η Σουηδική Μελέτη Σωματικής Δραστηριότητας και Φυσικής Κατάστασης (SPAF), ένα από τα μακροβιότερα προγράμματα, παρακολούθησε εκατοντάδες τυχαία επιλεγμένους άνδρες και γυναίκες, ηλικίας 16 έως 63 ετών. Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, προσφέρει σπάνιες πληροφορίες για το πώς αλλάζουν οι φυσικές ικανότητες των ίδιων ατόμων κατά τη διάρκεια δεκαετιών.
Μια σαφής καμπή – και ενθαρρυντικά νέα
Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν επανειλημμένα σε μια σειρά δοκιμασιών φυσικής ικανότητας για την αξιολόγηση τριών βασικών παραγόντων: αερόβια ικανότητα, μυϊκή αντοχή και μυϊκή δύναμη. Η αερόβια ικανότητα μετρήθηκε με δοκιμασία ποδηλασίας ή τρεξίματος, η μυϊκή αντοχή των χεριών και του θώρακα αξιολογήθηκε με δοκιμασία πάγκου, ενώ η μυϊκή δύναμη των ποδιών μετρήθηκε με δοκιμασία άλματος.
