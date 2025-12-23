Τι τρώνε οι Βίκινγκς και νικούν τον διαβήτη; Η σκανδιναβική διατροφή που προστατεύει το ήπαρ και ρίχνει το σάκχαρο
Τι τρώνε οι Βίκινγκς και νικούν τον διαβήτη; Η σκανδιναβική διατροφή που προστατεύει το ήπαρ και ρίχνει το σάκχαρο

Οι Βίκινγκς μπαίνουν στο τραπέζι της σύγχρονης επιστήμης, καθώς νέα δεδομένα δείχνουν ότι η σκανδιναβική διατροφή μπορεί να αποτελέσει σύμμαχο απέναντι στον διαβήτη και το λιπώδες ήπαρ

Παρότι η μεσογειακή διατροφή παραμένει το πρότυπο διατροφής με πολλαπλά οφέλη για την υγεία, μπορούμε να πάρουμε μαθήματα και από τα πιάτα των… Βίκινγκς, ειδικά όσον αφορά τη ρύθμιση του σακχάρου και την υγεία του ήπατος.

Σύμφωνα με νεότερη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications, μια υγιεινή σκανδιναβική διατροφή, πλούσια σε φυτικές ίνες και φτωχή σε κορεσμένα λιπαρά, φαίνεται πως μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση του σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 αλλά και της μη αλκοολικής λιπώδους νόσου του ήπατος.

