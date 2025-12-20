Όταν μια σπάνια νόσος ανατρέπει τα πάντα – Η ιστορία της μικρής Μαρίας

Η αληθινή ιστορία μιας οικογένειας στη βόρειο Ελλάδα που ήρθε αντιμέτωπη με τη σπάνια νόσο BPAN και αγωνίζεται για ελπίδα και θεραπεία