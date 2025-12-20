Όταν μια σπάνια νόσος ανατρέπει τα πάντα – Η ιστορία της μικρής Μαρίας
Όταν μια σπάνια νόσος ανατρέπει τα πάντα – Η ιστορία της μικρής Μαρίας

Η αληθινή ιστορία μιας οικογένειας στη βόρειο Ελλάδα που ήρθε αντιμέτωπη με τη σπάνια νόσο BPAN και αγωνίζεται για ελπίδα και θεραπεία

Το ygeiamou ρίχνει φως σε μια ακόμη αληθινή ιστορία πίσω από τη σπάνια νευροεκφυλιστική νόσο BPAN. Αυτή τη φορά, μέσα από την αφήγηση της οικογένειας της μικρής Μαρίας, αποτυπώνεται η πορεία από τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια και τη διάγνωση, μέχρι τη σκληρή πραγματικότητα μιας ασθένειας χωρίς θεραπεία και τη συλλογική προσπάθεια για ελπίδα, έρευνα και ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά που ζουν με BPAN.

Διαβάστε την ιστορία της παρακάτω, όπως τη διηγούνται οι γονείς της στο bpanheroes.gr: Οι «ήρωες της BPAN» δημιουργήθηκαν από τις οικογένειες δύο παιδιών που γεννήθηκαν με την ασθένεια BPAN και είχαν την τύχη να ζουν όλοι στη Βόρεια Ελλάδα, μάλιστα σε γειτονικούς νομούς. Στο ygeiamou έχουμε ήδη δημοσιεύσει την ιστορία της μικρής Αλεξάνδρας την οποία μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

