Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για την γρίπη που «ήρθε» 4 εβδομάδες νωρίτερα στην Ευρώπη
Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για την περίοδο της γρίπης που ξεκίνησε 4 εβδομάδες νωρίτερα στην Ευρώπη, με υψηλή ή πολύ υψηλή δραστηριότητα στις 27 από τις 38 χώρες της ΕΕ - Πώς θα προφυλαχθούμε
Νωρίτερα (και πιο έντονα) εισήλθε η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια στην περίοδο της γρίπης, σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Συγκεκριμένα, η φετινή έξαρση έχει ξεκινήσει περίπου 4 εβδομάδες πρόωρα σε σύγκριση με προηγούμενες σεζόν, με αρκετές χώρες να καταγράφουν ήδη υψηλή έως πολύ υψηλή δραστηριότητα και τα συστήματα υγείας να δοκιμάζονται.
Συνολικά, 27 από τις 38 χώρες της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του ΠΟΥ εμφανίζουν αυτή τη στιγμή υψηλά επίπεδα κυκλοφορίας του ιού. Σε 6 χώρες (Ιρλανδία, Κιργιστάν, Μαυροβούνιο, Σερβία, Σλοβενία, Ηνωμένο Βασίλειο) το ποσοστό θετικότητας σε ασθενείς με συμπτώματα γρίπης ξεπερνά το 50%, ένδειξη ότι η μετάδοση έχει ήδη περάσει σε «κορυφές» που συνήθως ανιχνεύονται αργότερα μέσα στον χειμώνα.
