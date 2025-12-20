Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για την γρίπη που «ήρθε» 4 εβδομάδες νωρίτερα στην Ευρώπη

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για την περίοδο της γρίπης που ξεκίνησε 4 εβδομάδες νωρίτερα στην Ευρώπη, με υψηλή ή πολύ υψηλή δραστηριότητα στις 27 από τις 38 χώρες της ΕΕ - Πώς θα προφυλαχθούμε