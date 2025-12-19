Όταν η μητέρα – νάρκισσος καταστρέφει τις γιορτές – Η ψυχολόγος δίνει tips για να διαφυλάξεις την ηρεμία σου
Η Δρ Λίζα Βάρβογλη, ψυχολόγος, εξηγεί γιατί οι γιορτές γίνονται πολύ δύσκολες με μια ναρκισσιστική μητέρα και τι μπορείτε να κάνετε
Για πολλούς ανθρώπους, οι γιορτές συνδέονται με ξεκούραση, ζεστασιά και οικογενειακή θαλπωρή. Για άλλους όμως, αποτελούν μια περίοδο έντονης ψυχικής φόρτισης, άγχους και εσωτερικής σύγκρουσης. Όταν, μάλιστα, υπάρχει μια ναρκισσιστική μητέρα στο οικογενειακό περιβάλλον, οι γιορτές μπορεί να ενεργοποιούν παλιά μοτίβα ελέγχου, ενοχών και συναισθηματικής χειραγώγησης.
Τότε είναι που «το γιορτινό της προσωπείο» εμφανίζεται και «η δική σου ηρεμία εξαφανίζεται» γράφει η δρ. Λίζα Βάρβογλη, ψυχολόγος, σε ανάρτησή της στο Facebook.
Η ναρκισσιστική μητέρα συχνά εμφανίζεται κοινωνικά γοητευτική, χαμογελαστή και δοτική, ειδικά μπροστά σε τρίτους. Πίσω όμως από αυτό το προσωπείο, οι στενές σχέσεις -και κυρίως τα παιδιά της- βιώνουν μια διαφορετική πραγματικότητα. Η ανάγκη της για έλεγχο και επιβεβαίωση εντείνεται τις γιορτινές περιόδους, με αποτέλεσμα η προσωπική ηρεμία των άλλων να υποχωρεί.
