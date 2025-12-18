Κολπική ξηρότητα: Η αντιμετώπιση που διασφαλίζει άνεση και σεξουαλική ικανοποίηση
Η κολπική ξηρότητα δεν είναι ταμπού. Ενημερωθείτε για τα αίτια, τα συμπτώματα και τις μη ορμονικές επιλογές που βελτιώνουν την άνεση και την ερωτική ζωή των γυναικών
Η κολπική ξηρότητα είναι ένα ζήτημα που αφορά γυναίκες κάθε ηλικίας και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα, την άνεση και τη σεξουαλική ευεξία της γυναίκας. Παρότι πρόκειται για ένα συχνό σύμπτωμα, πολλές γυναίκες διστάζουν να το συζητήσουν ή θεωρούν ότι «θα πρέπει να το αφήσουν να περάσει μόνο του». Η πραγματικότητα όμως είναι ότι υπάρχουν μη ορμονικές επιλογές που μπορούν να προσφέρουν άμεση και παρατεταμένη ανακούφιση των συμπτωμάτων.
Η κολπική ξηρότητα μπορεί να εμφανιστεί σε διαφορετικές φάσεις της ζωής: στην αναπαραγωγική ηλικία, κατά την εγκυμοσύνη, το θηλασμό και τη λοχεία, καθώς και στην περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση. Παράγοντες όπως το στρες, ορισμένες θεραπείες (π.χ. αντισυλληπτικά ή άλλα φάρμακα, χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες) μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην εμφάνισή της.
