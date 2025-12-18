Κολπική ξηρότητα: Η αντιμετώπιση που διασφαλίζει άνεση και σεξουαλική ικανοποίηση
YGEIAMOU.GR
Εμμηνόπαυση Κολπική ξηρότητα

Κολπική ξηρότητα: Η αντιμετώπιση που διασφαλίζει άνεση και σεξουαλική ικανοποίηση

Η κολπική ξηρότητα δεν είναι ταμπού. Ενημερωθείτε για τα αίτια, τα συμπτώματα και τις μη ορμονικές επιλογές που βελτιώνουν την άνεση και την ερωτική ζωή των γυναικών

Κολπική ξηρότητα: Η αντιμετώπιση που διασφαλίζει άνεση και σεξουαλική ικανοποίηση
ygeiamou.gr team
Η κολπική ξηρότητα είναι ένα ζήτημα που αφορά γυναίκες κάθε ηλικίας και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα, την άνεση και τη σεξουαλική ευεξία της γυναίκας. Παρότι πρόκειται για ένα συχνό σύμπτωμα, πολλές γυναίκες διστάζουν να το συζητήσουν ή θεωρούν ότι «θα πρέπει να το αφήσουν να περάσει μόνο του». Η πραγματικότητα όμως είναι ότι υπάρχουν μη ορμονικές επιλογές που μπορούν να προσφέρουν άμεση και παρατεταμένη ανακούφιση των συμπτωμάτων.

Η κολπική ξηρότητα μπορεί να εμφανιστεί σε διαφορετικές φάσεις της ζωής: στην αναπαραγωγική ηλικία, κατά την εγκυμοσύνη, το θηλασμό και τη λοχεία, καθώς και στην περιεμμηνόπαυση και εμμηνόπαυση. Παράγοντες όπως το στρες, ορισμένες θεραπείες (π.χ. αντισυλληπτικά ή άλλα φάρμακα, χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες) μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην εμφάνισή της.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης