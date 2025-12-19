Αποφύγετε 6 λάθη που εγκλωβίζουν υγρασία και μούχλα στο σπίτι
Αποφύγετε 6 λάθη που εγκλωβίζουν υγρασία και μούχλα στο σπίτι
Τι δεν λύνει το πρόβλημα και τι βοηθά πραγματικά - Πώς καταλαβαίνετε ότι η υγρασία έχει «παγιδευτεί»
Τον χειμώνα πολλοί παρατηρούν ότι το σπίτι μυρίζει «βαρύ», κλεισμένο ή υγρό, ακόμη κι αν καθαρίζεται τακτικά. Η υγρασία δεν εμφανίζεται ξαφνικά, αλλά εγκλωβίζεται καθημερινά μέσα στο σπίτι από μικρές, φαινομενικά αθώες συνήθειες, που επαναλαμβάνονται χωρίς να γίνονται αντιληπτές.
Από το στέγνωμα των ρούχων μέχρι τον λάθος αερισμό, υπάρχουν συγκεκριμένα λάθη που κρατούν την υγρασία μέσα στους τοίχους και αλλοιώνουν την ποιότητα του αέρα και δημιουργούν μούχλα.
1. Στεγνώνετε ρούχα μέσα στο σπίτι χωρίς επαρκή αερισμό
Κάθε πλύση απελευθερώνει στον αέρα μεγάλη ποσότητα υγρασίας. Όταν τα ρούχα στεγνώνουν σε κλειστό χώρο, η υγρασία αυξάνεται απότομα, ο αέρας βαραίνει και δημιουργείται η χαρακτηριστική μυρωδιά «μούχλας», ακόμη κι αν δεν υπάρχει ορατό πρόβλημα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Από το στέγνωμα των ρούχων μέχρι τον λάθος αερισμό, υπάρχουν συγκεκριμένα λάθη που κρατούν την υγρασία μέσα στους τοίχους και αλλοιώνουν την ποιότητα του αέρα και δημιουργούν μούχλα.
1. Στεγνώνετε ρούχα μέσα στο σπίτι χωρίς επαρκή αερισμό
Κάθε πλύση απελευθερώνει στον αέρα μεγάλη ποσότητα υγρασίας. Όταν τα ρούχα στεγνώνουν σε κλειστό χώρο, η υγρασία αυξάνεται απότομα, ο αέρας βαραίνει και δημιουργείται η χαρακτηριστική μυρωδιά «μούχλας», ακόμη κι αν δεν υπάρχει ορατό πρόβλημα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα