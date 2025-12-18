Health-IQ: Το νέο εργαλείο που βελτιώνει την καθημερινή λειτουργία στα ελληνικά νοσοκομεία
Το Health-IQ, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εισάγει μια νέα, ενιαία προσέγγιση μέτρησης και βελτίωσης της ποιότητας στις ελληνικές υγειονομικές μονάδες, εξηγεί o κ. Χρήστος Τριανταφύλλου, Υπεύθυνος Προγραμμάτων Ποιότητας της Φροντίδας και Ασφάλειας των Ασθενών στο Γραφείο του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα
*Γράφει ο κ. Χρήστος Τριανταφύλλου, Υπεύθυνος Προγραμμάτων Ποιότητας της Φροντίδας και Ασφάλειας των Ασθενών στο Γραφείο του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα
Η συστηματική αξιολόγηση της ποιότητας και της ασφάλειας αποτελεί πλέον κεντρικό ζητούμενο για τα σύγχρονα συστήματα υγείας, καθώς η τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων και η αποτελεσματική αξιοποίηση των δεδομένων συνδέονται άμεσα με καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς. Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο Health-IQ, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εισάγει μια νέα, ενιαία προσέγγιση μέτρησης και βελτίωσης της ποιότητας στις ελληνικές υγειονομικές μονάδες. Κατά την πιλοτική του εφαρμογή, το πρόγραμμα συνεργάζεται με νοσοκομεία και μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε όλη τη χώρα, με στόχο να καταγράψει τις πραγματικές ανάγκες, να ενισχύσει τις τοπικές ομάδες και να θεσμοθετήσει διαδικασίες που θα διασφαλίσουν διαφάνεια, λογοδοσία και σταθερή βελτίωση.
Ποια στοιχεία δείχνουν μεγαλύτερη ετοιμότητα των ελληνικών υγειονομικών μονάδων στο να υιοθετήσουν συστηματικές πρακτικές ποιότητας και ασφάλειας
Από τις συναντήσεις που πραγματοποιούμε τόσο σε νοσοκομεία όσο και σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ), προκύπτει σαφής ένδειξη ετοιμότητας για την υιοθέτηση συστηματικών πρακτικών ποιότητας και ασφάλειας. Ένα βασικό στοιχείο είναι η εξοικείωση πολλών μονάδων με τα δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο της καθημερινής τους λειτουργίας. Η ικανότητά τους να εντοπίζουν, να αναλύουν και να συζητούν πληροφορίες από υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα – όπως το Bi-Health του Υπουργείου Υγείας, καθώς και τις βάσεις δεδομένων του ΚΕΤΕΚΝΥ, της ΗΔΙΚΑ και του ΕΟΠΥΥ – αποτελεί ισχυρή βάση για τη μετάβαση σε πιο δομημένη μέτρηση δεικτών ποιότητας.
