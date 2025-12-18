Health-IQ: Το νέο εργαλείο που βελτιώνει την καθημερινή λειτουργία στα ελληνικά νοσοκομεία

Το Health-IQ, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, εισάγει μια νέα, ενιαία προσέγγιση μέτρησης και βελτίωσης της ποιότητας στις ελληνικές υγειονομικές μονάδες, εξηγεί o κ. Χρήστος Τριανταφύλλου, Υπεύθυνος Προγραμμάτων Ποιότητας της Φροντίδας και Ασφάλειας των Ασθενών στο Γραφείο του ΠΟΥ για την Ποιότητα της Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών στην Αθήνα