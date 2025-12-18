4 άνθρωποι διαγιγνώσκονται με καρκίνο κάθε λεπτό – Η νόσος «κοστίζει» στην Ευρώπη 97 δισ. ετησίως

Ο καρκίνος επιβαρύνει οικονομικά και κοινωνικά την Ευρώπη περισσότερο από ποτέ - Νέα στοιχεία δείχνουν ότι η πρόληψη μπορεί να σώσει εκατοντάδες χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο και να ενισχύσει σημαντικά τις οικονομίες των κρατών-μελών