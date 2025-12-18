4 άνθρωποι διαγιγνώσκονται με καρκίνο κάθε λεπτό – Η νόσος «κοστίζει» στην Ευρώπη 97 δισ. ετησίως
Ο καρκίνος επιβαρύνει οικονομικά και κοινωνικά την Ευρώπη περισσότερο από ποτέ - Νέα στοιχεία δείχνουν ότι η πρόληψη μπορεί να σώσει εκατοντάδες χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο και να ενισχύσει σημαντικά τις οικονομίες των κρατών-μελών
Μία από τις μεγαλύτερες υγειονομικές και οικονομικές προκλήσεις για την Ευρώπη παραμένει ο καρκίνος. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ, σε χώρες της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, 4 άνθρωποι λαμβάνουν διάγνωση καρκίνου κάθε λεπτό. Ο αντίκτυπος στα συστήματα υγείας υπολογίζεται σε σχεδόν 97 δισ. ευρώ ετησίως, ενώ οι απώλειες στην παραγωγικότητα ξεπερνούν τα 50 δισ. ευρώ, ποσό αντίστοιχο με το ΑΕΠ της Λετονίας.
Με τον πληθυσμό να γερνά και τις θεραπείες να γίνονται πιο δαπανηρές, η πίεση αυτή προβλέπεται να αυξηθεί.
Η πρόληψη στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών στρατηγικών
Το Σχέδιο της Ευρώπης για την Καταπολέμηση του Καρκίνου αναγνωρίζει ότι η σημαντικότερη παρέμβαση βρίσκεται στην πρόληψη. Εκτός από την προστασία της ανθρώπινης ζωής, οι πολιτικές πρόληψης:
✔ μειώνουν την οικονομική επιβάρυνση των συστημάτων υγείας,
✔ ενισχύουν την παραγωγικότητα,
✔ συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου,
✔ στηρίζουν συνολικά την κοινωνική ευημερία.
