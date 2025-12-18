Σωτήρης Τσιόδρας: Άγνωστο ποιο παθογόνο θα φέρει την επόμενη πανδημία – Αλλά είναι βέβαιο ότι θα συμβεί

Ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας είναι κατηγορηματικός ότι η επόμενη πανδημία θα συμβεί και εκτιμά από ποια οικογένεια ιών θα προέρχεται το ένοχο παθογόνο που θα την προκαλέσει