Μπορώ να ξαναφορέσω το ίδιο ζευγάρι κάλτσες και την επόμενη μέρα; Η επιστήμη απαντά
Μπορώ να ξαναφορέσω το ίδιο ζευγάρι κάλτσες και την επόμενη μέρα; Η επιστήμη απαντά
Τι πραγματικά «ζει» μέσα στις κάλτσες μας μετά από μία μόνο ημέρα χρήσης - Τι δείχνουν οι μελέτες και τι μπορείτε να κάνετε
Το να φορέσετε το ίδιο τζιν ή ένα πουλόβερ για δεύτερη φορά, χωρίς να το έχετε πλύνει, θεωρείται απολύτως φυσιολογικό. Ακόμα και ένα μπλουζάκι μπορεί να «τη βγάλει» παραπάνω από μία ημέρα. Οι κάλτσες όμως; Εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Αν γνωρίζατε τι πραγματικά συμβαίνει μέσα στις κάλτσες σας μετά από μόλις μία ημέρα χρήσης, ίσως να τις βλέπατε με άλλο «μάτι».
Τα πόδια μας φιλοξενούν ένα μικροσκοπικό «τροπικό δάσος» από βακτήρια και μύκητες — έως και 1.000 διαφορετικά είδη. Το πόδι φιλοξενεί ιδιαίτερα μεγάλη ποικιλία μυκήτων σε σχέση με άλλα σημεία του σώματος και διαθέτει επίσης υψηλό αριθμό ιδρωτοποιών αδένων.
Τα περισσότερα βακτήρια και μύκητες προτιμούν να ζουν στα ζεστά και υγρά σημεία ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών, όπου «τρέφονται» από τον ιδρώτα και τα νεκρά κύτταρα του δέρματος. Τα υποπροϊόντα αυτής της διαδικασίας είναι υπεύθυνα για τις δυσάρεστες οσμές που αναπτύσσονται σε πόδια, κάλτσες και παπούτσια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα πόδια μας φιλοξενούν ένα μικροσκοπικό «τροπικό δάσος» από βακτήρια και μύκητες — έως και 1.000 διαφορετικά είδη. Το πόδι φιλοξενεί ιδιαίτερα μεγάλη ποικιλία μυκήτων σε σχέση με άλλα σημεία του σώματος και διαθέτει επίσης υψηλό αριθμό ιδρωτοποιών αδένων.
Τα περισσότερα βακτήρια και μύκητες προτιμούν να ζουν στα ζεστά και υγρά σημεία ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών, όπου «τρέφονται» από τον ιδρώτα και τα νεκρά κύτταρα του δέρματος. Τα υποπροϊόντα αυτής της διαδικασίας είναι υπεύθυνα για τις δυσάρεστες οσμές που αναπτύσσονται σε πόδια, κάλτσες και παπούτσια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα