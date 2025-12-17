Γονείς: Πώς μπορείτε να καταλάβετε ότι τα παιδιά σας ατμίζουν – Ο κίνδυνος της εξάρτησης
Γονείς: Πώς μπορείτε να καταλάβετε ότι τα παιδιά σας ατμίζουν – Ο κίνδυνος της εξάρτησης
Οι κίνδυνοι του ατμίσματος, τα σημάδια που πρέπει να προσέξουν οι γονείς και οι τρόποι να προστατεύσουν τα παιδιά τους - Εξηγεί η κυρία Λεμονιά Τσαρτσάλη, Παιδίατρος, Αναπλ. Διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ
Τα τελευταία χρόνια το άτμισμα (vaping) έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο διαδεδομένες νεανικές συμπεριφορές παγκοσμίως. Παρά το γεγονός ότι συχνά προβάλλεται ως «η πιο ασφαλής» εναλλακτική του συμβατικού τσιγάρου, η πραγματικότητα για τους εφήβους και τα παιδιά είναι τελείως διαφορετική.
Ως παιδίατροι γνωρίζουμε ότι το αναπτυσσόμενο αναπνευστικό και νευρικό σύστημα των παιδιών είναι ιδιαίτερα ευάλωτο. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό οι γονείς να γνωρίζουν: τι πραγματικά συμβαίνει με το άτμισμα, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και πώς μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους.
Τι είναι το άτμισμα;
Το άτμισμα αφορά στη χρήση συσκευών που από τη θέρμανση ενός υγρού (“e-liquid”) παράγουν ατμό που εισπνέεται. Το υγρό αυτό συνήθως περιέχει:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ως παιδίατροι γνωρίζουμε ότι το αναπτυσσόμενο αναπνευστικό και νευρικό σύστημα των παιδιών είναι ιδιαίτερα ευάλωτο. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό οι γονείς να γνωρίζουν: τι πραγματικά συμβαίνει με το άτμισμα, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και πώς μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους.
Τι είναι το άτμισμα;
Το άτμισμα αφορά στη χρήση συσκευών που από τη θέρμανση ενός υγρού (“e-liquid”) παράγουν ατμό που εισπνέεται. Το υγρό αυτό συνήθως περιέχει:
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα