Οι γιατροί προειδοποιούν για την αύξηση κρουσμάτων «σούπερ γρίπης» – Τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσετε

Η άνοδος των κρουσμάτων γρίπης Α με κυρίαρχο το στέλεχος Κ, που πλέον έχει γίνει γνωστή ως «σούπερ γρίπη» απαιτεί αναγνώριση των συμπτωμάτων, προσοχή στις ευάλωτες ομάδες και ενίσχυση των μέτρων πρόληψης - Οι βασικές συστάσεις