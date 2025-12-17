Μηνιγγίτιδα: Οι 3 χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Μηνιγγίτιδα: Οι 3 χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Η κατάσταση στην Ελλάδα
Η νέα ετήσια έκθεση του ECDC αποτυπώνει την ενίσχυση της κυκλοφορίας της διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου σε Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία και τις ηλικίες που πλήττονται περισσότερο - Πόσα κρούσματα καταγράφηκαν στην Ελλάδα
Η διεισδυτική μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος επανήλθε πιο έντονα στον ευρωπαϊκό επιδημιολογικό χάρτη του 2023. Σύμφωνα με τη πρόσφατη έκθεση του ECDC, στις 30 χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ αναφέρθηκαν 1.895 επιβεβαιωμένα κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων 200 θανάτων. Ο δείκτης ανέβηκε στα 0,4 κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού (το υψηλότερο επίπεδο από το 2020), ενώ η επιβάρυνση δεν «κατανεμήθηκε» ισότιμα: Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία συγκέντρωσαν το 57% των κρουσμάτων.
Όσον αφορά την Ελλάδα, τα στοιχεία του ECDC κάνουν λόγο για 21 επιβεβαιωμένα κρούσματα το 2023 (0,2 ανά 100.000 πληθυσμού). Η συγκεκριμένη εικόνα είναι μεν χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όμως αποτελεί ένδειξη μεταβολής σε σχέση με τα αμέσως προηγούμενα χρόνια: το 2021 είχαν δηλωθεί 4 κρούσματα και το 2022 5, ενώ το 2020 είχαν (ομοίως) καταγραφεί 21 (0,2/100.000). Με άλλα λόγια, το 2023 η χώρα εμφάνισε τάση επιστροφής σε επίπεδα αντίστοιχα του 2020 και, ταυτόχρονα, σαφή αύξηση σε σχέση με τη διετία 2021-2022.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όσον αφορά την Ελλάδα, τα στοιχεία του ECDC κάνουν λόγο για 21 επιβεβαιωμένα κρούσματα το 2023 (0,2 ανά 100.000 πληθυσμού). Η συγκεκριμένη εικόνα είναι μεν χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όμως αποτελεί ένδειξη μεταβολής σε σχέση με τα αμέσως προηγούμενα χρόνια: το 2021 είχαν δηλωθεί 4 κρούσματα και το 2022 5, ενώ το 2020 είχαν (ομοίως) καταγραφεί 21 (0,2/100.000). Με άλλα λόγια, το 2023 η χώρα εμφάνισε τάση επιστροφής σε επίπεδα αντίστοιχα του 2020 και, ταυτόχρονα, σαφή αύξηση σε σχέση με τη διετία 2021-2022.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα