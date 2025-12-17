Μηνιγγίτιδα: Οι 3 χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Η κατάσταση στην Ελλάδα

Η νέα ετήσια έκθεση του ECDC αποτυπώνει την ενίσχυση της κυκλοφορίας της διεισδυτικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου σε Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία και τις ηλικίες που πλήττονται περισσότερο - Πόσα κρούσματα καταγράφηκαν στην Ελλάδα