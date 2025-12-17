Αναπνευστικά νοσήματα: Σχεδόν 7 εκατ. νέα περιστατικά ετησίως στην Ευρώπη – Το φορτίο στην Ελλάδα

Το αυξανόμενο βάρος των χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων στην Ελλάδα, τον κρίσιμο ρόλο της πρόληψης, του προσυμπτωματικού ελέγχου και των νέων θεραπειών παρουσιάζουν οι Έλληνες πνευμονολόγοι στο ετήσιο 34ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο