Αναπνευστικά νοσήματα: Σχεδόν 7 εκατ. νέα περιστατικά ετησίως στην Ευρώπη – Το φορτίο στην Ελλάδα
Το αυξανόμενο βάρος των χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων στην Ελλάδα, τον κρίσιμο ρόλο της πρόληψης, του προσυμπτωματικού ελέγχου και των νέων θεραπειών παρουσιάζουν οι Έλληνες πνευμονολόγοι στο ετήσιο 34ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο
Τουλάχιστον 88 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά νοσήματα. Κάθε χρόνο προστίθενται 6,8 εκατομμύρια περιστατικά χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων, ενώ 400.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους από αυτά. Οι παράγοντες που θεωρούνται υπεύθυνοι για την πρόκληση των χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων είναι το κάπνισμα και τα καπνικά προϊόντα, οι λοιμώξεις, η παχυσαρκία, το περιβάλλον και η επαγγελματική έκθεση.
Με έμφαση στα αναπνευστικά νοσήματα αλλά και στον κρίσιμο ρόλο του πνευμονολόγου διεξάγεται από σήμερα έως και την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στην Αθήνα ((ξενοδοχείο Divani Caravel) το 34ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο που διοργανώνει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία (ΕΠΕ).
«Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε σε αυτούς τους παράγοντες και να προσπαθήσουμε να απομειώσουμε την οποιαδήποτε επίδραση που έχουν στην ανάπτυξη χρόνιων αναπνευστικών νοσημάτων. Η ΕΠΕ θα παρουσιάσει στο Συνέδριο ένα σχέδιο δράσης το οποίο θα στοχεύει τις παραμέτρους αυτές μέσω του περιορισμού του καπνίσματος και των καπνικών προϊόντων, της αύξησης της εμβολιαστικής κάλυψης, της προστασίας του περιβάλλοντος και της σωστής διατροφής», ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΠΕ, Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, κ. Στέλιος Λουκίδης, στη διάρκεια συνέντευξης τύπου χθες.
