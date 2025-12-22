«Όταν μάθαμε τη διάγνωση, κατέρρευσα» λέει η μητέρα της μικρής Αλεξάνδρας με τη σπάνια νόσο BPAN

«Στις 29 Ιανουαρίου 2024, μια μέρα που θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη μας, η μοναδική και αγαπημένη μας Αλεξάνδρα, τότε 4,5 ετών, διαγνώστηκε με μια πολύ σπάνια ασθένεια που ονομάζεται BPAN» - Η ιστορία μιας οικογένειας από τη Μακεδονία που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σπάνια νόσο και αγωνίζεται να γίνει η γονιδιακή θεραπεία πραγματικότητα