«Όταν μάθαμε τη διάγνωση, κατέρρευσα» λέει η μητέρα της μικρής Αλεξάνδρας με τη σπάνια νόσο BPAN
«Όταν μάθαμε τη διάγνωση, κατέρρευσα» λέει η μητέρα της μικρής Αλεξάνδρας με τη σπάνια νόσο BPAN
«Στις 29 Ιανουαρίου 2024, μια μέρα που θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη μας, η μοναδική και αγαπημένη μας Αλεξάνδρα, τότε 4,5 ετών, διαγνώστηκε με μια πολύ σπάνια ασθένεια που ονομάζεται BPAN» - Η ιστορία μιας οικογένειας από τη Μακεδονία που βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σπάνια νόσο και αγωνίζεται να γίνει η γονιδιακή θεραπεία πραγματικότητα
Το ygeiamou ρίχνει φως σε μια εξαιρετικά σπάνια νευροεκφυλιστική νόσο, τη BPAN, μέσα από τη συγκλονιστική προσωπική μαρτυρία της μικρής Αλεξάνδρας. Η ιστορία της είναι ένα ταξίδι διάγνωσης, απώλειας της βεβαιότητας, αλλά και της ελπίδας που γεννιέται μέσα από την επιστημονική έρευνα, τη δύναμη των γονιών και τη συλλογική προσπάθεια για ένα μέλλον με θεραπεία.
Διαβάστε την ιστορία της παρακάτω, όπως τη διηγούνται οι γονείς της στο bpanheroes.gr: Οι «ήρωες της BPAN» δημιουργήθηκαν από τις οικογένειες δύο παιδιών που γεννήθηκαν με την ασθένεια BPAN και είχαν την τύχη να ζουν όλοι στη Βόρεια Ελλάδα, μάλιστα σε γειτονικούς νομούς.
Η ιστορία της μικρής Αλεξάνδρας με τη σπάνια νόσο BPAN
Στις 29 Ιανουαρίου 2024, μια μέρα που θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη μας, η μοναδική και αγαπημένη μας Αλεξάνδρα, τότε 4,5 ετών, διαγνώστηκε με μια πολύ σπάνια ασθένεια που ονομάζεται BPAN, τόσο σπάνια που επηρεάζει μόνο 2-3 στους 1.000.000 ανθρώπους. Μάλιστα, ήταν τότε το μόνο παιδί που έχει διαγνωστεί με αυτή την ασθένεια στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Διαβάστε την ιστορία της παρακάτω, όπως τη διηγούνται οι γονείς της στο bpanheroes.gr: Οι «ήρωες της BPAN» δημιουργήθηκαν από τις οικογένειες δύο παιδιών που γεννήθηκαν με την ασθένεια BPAN και είχαν την τύχη να ζουν όλοι στη Βόρεια Ελλάδα, μάλιστα σε γειτονικούς νομούς.
Η ιστορία της μικρής Αλεξάνδρας με τη σπάνια νόσο BPAN
Στις 29 Ιανουαρίου 2024, μια μέρα που θα μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη μας, η μοναδική και αγαπημένη μας Αλεξάνδρα, τότε 4,5 ετών, διαγνώστηκε με μια πολύ σπάνια ασθένεια που ονομάζεται BPAN, τόσο σπάνια που επηρεάζει μόνο 2-3 στους 1.000.000 ανθρώπους. Μάλιστα, ήταν τότε το μόνο παιδί που έχει διαγνωστεί με αυτή την ασθένεια στην Ελλάδα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα