Στεφανιαία νόσος: Διερεύνηση με αξονική στεφανιογραφία ή stress echo; Ο καρδιολόγος λύνει το δίλημμα
Στεφανιαία νόσος: Διερεύνηση με αξονική στεφανιογραφία ή stress echo; Ο καρδιολόγος λύνει το δίλημμα
O κ. Αθανάσιος Γ. Πιπιλής, Καρδιολόγος, Διευθυντής Α’ Καρδιολογική Κλινική ΥΓΕΙΑ εξηγεί πότε ενδείκνυται η αξονική στεφανιογραφία ή το stress echo ανάλογα με τα συμπτώματα και τους παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο
Στην καθημερινή κλινική πράξη ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα είναι πώς θα διερευνήσουμε την πιθανή ύπαρξη αθηρωματικής νόσου σε άτομα με στηθαγχικά ενοχλήματα καθώς και σε άτομα ασυμπτωματικά αλλά με παράγοντες κινδύνου που μπορεί να έχουν δημιουργήσει στεφανιαία νόσο.
Γενικά, υπάρχουν δυο προσεγγίσεις στην διερεύνηση. Ο πρώτος είναι η ανατομική προσέγγιση, δηλαδή η απευθείας απεικόνιση των στεφανιαίων αρτηριών (αξονική στεφανιογραφία). Ο δεύτερος είναι η λειτουργική προσέγγιση, δηλαδή η μελέτη της αιμάτωσης της καρδιάς (υπερηχογραφικό stress ή σπινθηρογράφημα). Η κάθε μια έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και η επιλογή της μιας ή της άλλης εξαρτάται από παραμέτρους που θα σταθμίσει ο καρδιολόγος.
Αρχικά πρέπει να μελετηθούν οι παράγοντες κινδύνου του συγκεκριμένου ατόμου, να δοθεί έμφαση στο ιστορικό και να γίνει αξιολόγηση των συμπτωμάτων. Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο είναι ως γνωστόν το κάπνισμα, η υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία, ο διαβήτης, η υψηλή Lp(a), το οικογενειακό ιστορικό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Γενικά, υπάρχουν δυο προσεγγίσεις στην διερεύνηση. Ο πρώτος είναι η ανατομική προσέγγιση, δηλαδή η απευθείας απεικόνιση των στεφανιαίων αρτηριών (αξονική στεφανιογραφία). Ο δεύτερος είναι η λειτουργική προσέγγιση, δηλαδή η μελέτη της αιμάτωσης της καρδιάς (υπερηχογραφικό stress ή σπινθηρογράφημα). Η κάθε μια έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και η επιλογή της μιας ή της άλλης εξαρτάται από παραμέτρους που θα σταθμίσει ο καρδιολόγος.
Αρχικά πρέπει να μελετηθούν οι παράγοντες κινδύνου του συγκεκριμένου ατόμου, να δοθεί έμφαση στο ιστορικό και να γίνει αξιολόγηση των συμπτωμάτων. Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου για στεφανιαία νόσο είναι ως γνωστόν το κάπνισμα, η υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία, ο διαβήτης, η υψηλή Lp(a), το οικογενειακό ιστορικό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα