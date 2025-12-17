Η διατροφή που «φρενάρει» τον κίνδυνο για την καρδιά – Ποιες είναι οι top τροφές
Από τον καφέ έως το ελαιόλαδο ορισμένες καθημερινές τροφές κρύβουν μια... απροσδόκητη δύναμη: προστατεύουν την καρδιά μας, όσο μεγαλώνουμε
Μικρές, καθημερινές αλλαγές στο πιάτο μας μπορεί να μεταφραστούν σε σημαντικά οφέλη για την καρδιαγγειακή υγεία, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο BMC Medicine. Ερευνητές από το King’s College London διαπίστωσαν ότι μια διατροφή πλούσια σε πολυφαινόλες -φυσικές φυτικές ενώσεις που βρίσκονται σε τρόφιμα όπως ο καφές, το τσάι, τα μούρα και το ελαιόλαδο -συνδέεται με καλύτερη, μακροπρόθεσμη υγεία της καρδιάς.
Οι πολυφαινόλες έχουν ήδη συσχετιστεί με οφέλη για τον εγκέφαλο, το έντερο και τη ρύθμιση της φλεγμονής. Η παρούσα μελέτη έρχεται να προσθέτει έναν ακόμη κρίσιμο κρίκο: τον ρόλο τους στην επιβράδυνση της αύξησης του καρδιαγγειακού κινδύνου με την πάροδο της ηλικίας.
