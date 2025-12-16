O σούπερ υδατάνθρακας που χορταίνει, θωρακίζει την καρδιά και ενισχύει το έντερο
Πλούσια σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, η κινόα ενισχύει την υγεία της καρδιάς και του εντέρου, κερδίζοντας επάξια μια θέση στη διατροφή μας
Η κινόα αποτελεί έναν από τους πιο θρεπτικούς και ευέλικτους υδατάνθρακες, ιδανική για όσους θέλουν να τρέφονται υγιεινά χωρίς να στερούνται τη γεύση. Πρόκειται για ένα δημητριακό ολικής άλεσης με καταγωγή από τη Νότια Αμερική, το οποίο συμβάλλει στον κορεσμό, ενώ ταυτόχρονα παρέχει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά στον οργανισμό.
Ένα μόνο φλιτζάνι μαγειρεμένης κινόας περιέχει σχεδόν τρεις φορές περισσότερους υδατάνθρακες από το λευκό ρύζι, αλλά και περίπου δέκα φορές περισσότερες φυτικές ίνες. Συγκεκριμένα, η κινόα προσφέρει περίπου 10 γραμμάρια φυτικών ινών ανά φλιτζάνι, ενώ το αντίστοιχο ποσό λευκού ρυζιού μόλις 1,4 γραμμάρια, σύμφωνα με το University of Rochester Medical Center.
