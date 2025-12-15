Η ρουτίνα περιποίησης που «μεταμορφώνει» το πρόσωπο αυτές τις γιορτές σε 3 απλά βήματα
Η ρουτίνα περιποίησης που «μεταμορφώνει» το πρόσωπο αυτές τις γιορτές σε 3 απλά βήματα
Με μια απλή αλλά σωστά δομημένη ρουτίνα περιποίησης, η επιδερμίδα μπορεί να ανακτήσει τη φρεσκάδα, την ενυδάτωση και τη φυσική της λάμψη. Η ιδανική προετοιμασία για τις γιορτινές ημέρες
Η πιο υπέροχη και μαγική εποχή του χρόνου πλησιάζει. Και όπως στο σπίτι αρχίζουμε σιγά-σιγά να δημιουργούμε μια πιο φωτεινή, ζεστή ατμόσφαιρα και να προγραμματίζουμε το εορταστικό τραπέζι, έτσι και η επιδερμίδα μας χρειάζεται τη δική της προετοιμασία. Μια μικρή «τελετουργία» που θα απομακρύνει την κούραση της χρονιάς και θα την κάνει να λάμψει αληθινά στις γιορτές.
Οι γιορτές είναι η εποχή που θέλουμε το δέρμα μας να δείχνει ξεκούραστο, φωτεινό και καθαρό, ακόμη κι αν η καθημερινότητα είναι απαιτητική. Το άγχος να τα προλάβουμε όλα, η αλλαγή της εποχής και της θερμοκρασίας σε χαμηλότερα επίπεδα μπορεί να επιδεινώσουν την όψη της επιδερμίδας, με αποτέλεσμα να φαίνεται θαμπή, αφυδατωμένη και πιο ευαίσθητη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι γιορτές είναι η εποχή που θέλουμε το δέρμα μας να δείχνει ξεκούραστο, φωτεινό και καθαρό, ακόμη κι αν η καθημερινότητα είναι απαιτητική. Το άγχος να τα προλάβουμε όλα, η αλλαγή της εποχής και της θερμοκρασίας σε χαμηλότερα επίπεδα μπορεί να επιδεινώσουν την όψη της επιδερμίδας, με αποτέλεσμα να φαίνεται θαμπή, αφυδατωμένη και πιο ευαίσθητη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα