Ξεκινούν σήμερα οι εξετάσεις μέσω myHealth App – Η δήλωση Γεωργιάδη για τη διαδικασία
Σε ισχύ από σήμερα η δυνατότητα να κλείνουν οι πολίτες ραντεβού για αιματολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις σε δημόσιες δομές – Βήμα βήμα η διαδικασία

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Από σήμερα, τίθεται σε εφαρμογή μια νέα ψηφιακή δυνατότητα για το δημόσιο σύστημα υγείας: οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν μόνοι τους ραντεβού για διαγνωστικές εξετάσεις μέσα από το MyHealthApp, χωρίς τηλεφωνήματα και αναζήτηση διαθεσιμότητας από δομή σε δομή.

Τη νέα λειτουργία είχε προαναγγείλει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι «από τις 15 Δεκεμβρίου θα βάλουμε τις διαγνωστικές εξετάσεις και στις δημόσιες δομές. Οι συμπολίτες μας θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού για να κάνουν εξετάσεις αίματος, μαγνητική τομογραφία και οποιαδήποτε διαγνωστική εξέταση δωρεάν στο δημόσιο, είτε σε κέντρο υγείας, είτε σε νοσοκομείο, πάλι μέσα από το “MyHealth app”».

