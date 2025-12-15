Είναι το φιλί πιο απολαυστικό με ανοιχτά ή κλειστά μάτια; Η επιστήμη απαντά
Δεν αποτελεί απλώς μια ρομαντική συνήθεια: το κλείσιμο των ματιών στο φιλί «κρύβει» μια ενδιαφέρουσα λειτουργία του εγκεφάλου που στόχο έχει τη μεγαλύτερη απόλαυση

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Οι άνθρωποι τείνουν να κλείνουν τα μάτια τους κατά τη διάρκεια του φιλιού, προκειμένου να «επιτρέψουν» στον εγκέφαλο να επικεντρωθεί απερίσπαστος στο έργο που έχει να επιτελέσει, σύμφωνα με τους ψυχολόγους. Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance εξέτασε τη στενή σχέση ανάμεσα στην όραση και την αφή, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο νους δυσκολεύεται να επεξεργαστεί επαρκώς μία αίσθηση, όταν ταυτόχρονα είναι επιβαρυμένος με έντονα οπτικά ερεθίσματα.

«Η ακρίβεια της αφής εξαρτάται άμεσα από το επίπεδο αντιληπτικού φόρτου που προκαλεί μια παράλληλη οπτική δραστηριότητα», σημείωσαν οι γνωστικές ψυχολόγοι Polly Dalton και Sandra Murphy. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι τα συμπεράσματα αυτά δεν προέκυψαν από τη μελέτη ζευγαριών που φιλιούνται.

