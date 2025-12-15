Είναι το φιλί πιο απολαυστικό με ανοιχτά ή κλειστά μάτια; Η επιστήμη απαντά

Δεν αποτελεί απλώς μια ρομαντική συνήθεια: το κλείσιμο των ματιών στο φιλί «κρύβει» μια ενδιαφέρουσα λειτουργία του εγκεφάλου που στόχο έχει τη μεγαλύτερη απόλαυση