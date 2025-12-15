Να παίρνω ένα χάπι καθημερινά για τη στυτική λειτουργία; Οι επιστήμονες του Χάρβαρντ δίνουν την απάντηση

Όχι μόνο τι «δουλεύει», αλλά και τι σας εξυπηρετεί: από τη συχνότητα του σεξ μέχρι το αλκοόλ, το Χάρβαρντ δίνει έναν μικρό οδηγό για να βρείτε την αγωγή για τη στυτική λειτουργία που σας ταιριάζει