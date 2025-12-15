10 επιστήμονες που ξεχώρισαν το 2025 για τη μοναδική τους ιστορία – Τολμηροί μαχητές και ήρωες της επιστήμης
10 επιστήμονες που ξεχώρισαν το 2025 για τη μοναδική τους ιστορία – Τολμηροί μαχητές και ήρωες της επιστήμης
Το Nature «φωτίζει» τους ανθρώπους πίσω από τις πιο ανατρεπτικές εξελίξεις της χρονιάς - Από τη δημόσια υγεία και τις γονιδιακές θεραπείες μέχρι τα βάθη του ωκεανού και την τεχνητή νοημοσύνη
Κάθε χρόνο, το Nature δεν επιλέγει να τιμήσει τους «καλύτερους» επιστήμονες, αλλά να αφηγηθεί 10 ιστορίες ανθρώπων που, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, διαμόρφωσαν την επιστήμη μέσα στη χρονιά. Η λίστα Nature’s 10 για το 2025 φέρνει στο προσκήνιο μια αποπεμφθείσα επικεφαλής δημόσιας υγείας, έναν «ντετέκτιβ» των επιστημονικών ανακλήσεων, πρωτοπόρους της γονιδιακής θεραπείας, έναν «αγρότη» κουνουπιών, έναν «διαταράκτη» της τεχνητής νοημοσύνης -ακόμη και ένα μωρό που έγινε σύμβολο της υπερ-εξατομικευμένης ιατρικής.
Η λογική της λίστας είναι απλή: να φωτίσει τάσεις, ανατροπές και ρίσκα στην επιστήμη, μέσα από συγκεκριμένα πρόσωπα. Ας δούμε, λοιπόν, ποιοι είναι οι 10 άνθρωποι του 2025 -και γιατί ξεχώρισαν.
1. Susan Monarez – Η επικεφαλής δημόσιας υγείας που «σήκωσε ανάστημα»
Η Susan Monarez ανέλαβε διευθύντρια των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), του κορυφαίου οργανισμού δημόσιας υγείας των ΗΠΑ. Λιγότερο από έναν μήνα αργότερα, αποπέμφθηκε από τη θέση της. Το Nature τη χαρακτηρίζει «public-health guardian» και συνοψίζει την ιστορία της ως εκείνη της κορυφαίας αξιωματούχου που «στάθηκε υπέρ της επιστήμης και απολύθηκε».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η λογική της λίστας είναι απλή: να φωτίσει τάσεις, ανατροπές και ρίσκα στην επιστήμη, μέσα από συγκεκριμένα πρόσωπα. Ας δούμε, λοιπόν, ποιοι είναι οι 10 άνθρωποι του 2025 -και γιατί ξεχώρισαν.
1. Susan Monarez – Η επικεφαλής δημόσιας υγείας που «σήκωσε ανάστημα»
Η Susan Monarez ανέλαβε διευθύντρια των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), του κορυφαίου οργανισμού δημόσιας υγείας των ΗΠΑ. Λιγότερο από έναν μήνα αργότερα, αποπέμφθηκε από τη θέση της. Το Nature τη χαρακτηρίζει «public-health guardian» και συνοψίζει την ιστορία της ως εκείνη της κορυφαίας αξιωματούχου που «στάθηκε υπέρ της επιστήμης και απολύθηκε».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα