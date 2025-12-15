Για δυνατή μνήμη πάρτε βαθιές ανάσες – Δείτε τι θα συμβεί
Για δυνατή μνήμη πάρτε βαθιές ανάσες – Δείτε τι θα συμβεί

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι ο τρόπος που αναπνέουμε επηρεάζει το πότε και το πώς θυμόμαστε

Κλέλια Γιαρίμογλου
Αναπνέουμε για να ζούμε, αυτό το ξέρουμε όλοι. Ωστόσο, η αναπνοή δεν μας κρατά μόνο στη ζωή, αλλά μας βοηθά και να θυμόμαστε. Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι η εισπνοή και η εκπνοή δεν είναι απλώς μηχανικές κινήσεις, αλλά λειτουργούν σαν… μαέστροι στον «ρυθμό» της μνήμης μας.

Τα τελευταία χρόνια, πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι η αναπνοή επηρεάζει τον εγκέφαλο σε βάθος: από το πώς επεξεργαζόμαστε πληροφορίες μέχρι το πώς ανακαλούμε αναμνήσεις. Μία νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο Ludwig-Maximilian του Μονάχου (LMU), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Max Planck στο Βερολίνο και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, ρίχνει φως στον «αόρατο» αυτό δεσμό μεταξύ ανάσας και μνήμης.

Το πείραμα… με ανάσα

Στο πείραμα συμμετείχαν 18 εθελοντές, οι οποίοι έμαθαν να συνδέουν 120 εικόνες με συγκεκριμένες λέξεις. Στη συνέχεια, τους ζητήθηκε να θυμηθούν αυτές τις συνδέσεις – πρώτα αμέσως και έπειτα μετά από έναν δίωρο μεσημεριανό ύπνο.

