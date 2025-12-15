Το ξεχασμένο μούρο του χειμώνα που καταπολεμά γρήγορα και αποτελεσματικά το κοινό κρυολόγημα

Τι δείχνουν οι μελέτες για ένα «ταπεινό» μούρο γεμάτο αντιοξειδωτικά και βιταμίνη C και πώς συνδέεται με πιο ήπια (και πιο σύντομα) συμπτώματα κρυολογήματος - Tips κατανάλωσης