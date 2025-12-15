Το ξεχασμένο μούρο του χειμώνα που καταπολεμά γρήγορα και αποτελεσματικά το κοινό κρυολόγημα
Τι δείχνουν οι μελέτες για ένα «ταπεινό» μούρο γεμάτο αντιοξειδωτικά και βιταμίνη C και πώς συνδέεται με πιο ήπια (και πιο σύντομα) συμπτώματα κρυολογήματος - Tips κατανάλωσης
Σε μια εποχή που πολλά σκευάσματα για το κρυολόγημα υπόσχονται «άμεση ανακούφιση» και τα social media γεμίζουν με «μαγικές» λύσεις για το ανοσοποιητικό, ένα παλιό, ταπεινό μούρο επανέρχεται στο προσκήνιο: ο σαμπούκος (elderberries). Οι μικροί μοβ καρποί του, που εδώ και αιώνες χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή ιατρική, μπαίνουν ξανά στο μικροσκόπιο: αυτή τη φορά με τη βοήθεια της επιστήμης, όπως επισημαίνει δημοσίευμα της Independent.
Οι καρποί του σαμπούκου χρησιμοποιούνται εδώ και χιλιάδες χρόνια από αυτόχθονες λαούς, ιδίως στη Βόρεια Αμερική, για την αντιμετώπιση του πυρετού και των αναπνευστικών λοιμώξεων. Σήμερα, έχει μεταφερθεί από τις κουζίνες στα ράφια φαρμακείων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι μόνο το 2024, οι Αμερικανοί ξόδεψαν 175 εκατομμύρια δολάρια σε σιρόπια, κάψουλες και τσάγια με σαμπούκο.
