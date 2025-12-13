«Πίσω από τις ειδήσεις υπάρχουν άνθρωποι»: Γιατί η υπόθεση του Δανού δότη απαιτεί προσοχή, σύμφωνα με μια καθηγήτρια Γενετικής
Η καθηγήτρια Βιολογίας–Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Μαρία Γαζούλη, σε ανάρτησή της στο Facebook διαφωνεί με την δημοσιοποίηση των περιστατικών καρκίνου σε παιδιά ελληνικής οικογένειας
Η πρόσφατη υπόθεση του Δανού που αποδείχθηκε φορέας σπάνιας γενετικής μετάλλαξης με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου έχει προκαλέσει έντονη δημόσια συζήτηση και εύλογη ανησυχία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ωστόσο, η ανάγκη για ενημέρωση οφείλει να συμβαδίζει με τον σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα, στις οικογένειες και – πάνω απ’ όλα – στα παιδιά που βρίσκονται στο επίκεντρο, χωρίς να το έχουν επιλέξει.
Την ανάγκη αυτή η δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση να παραμείνει σε θεσμικό και επιστημονικό επίπεδο, χωρίς έκθεση οικογενειών και παιδιών, επισημαίνει η καθηγήτρια Βιολογίας–Γενετικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και μέλος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΕΑΙΥΑ), Μαρία Γαζούλη, σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
