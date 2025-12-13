Στον χρόνιο πόνο η διέγερση Νωτιαίου Μυελού προσφέρει ανακούφιση
Η διέγερση νωτιαίου μυελού δεν υπόσχεται θαύματα, αλλά προσφέρει την πιθανότητα να επανακτήσει ο ασθενής το δικαίωμα στην καθημερινότητα και στην αξιοπρέπεια, σημειώνει ο κύριος Μάτης Γεώργιος, Νευροχειρουργός, Διευθυντής Τμήματος Επεμβατικής Αντιμετώπισης Πόνου & Σπαστικότητας- Νευροτροποποίησης, ΥΓΕΙΑ
Ο χρόνιος πόνος αποτελεί σήμερα μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη σύγχρονη ιατρική. Επηρεάζει όχι μόνο τη σωματική κατάσταση, αλλά και την ψυχολογία, την οικογενειακή και κοινωνική ζωή, την εργασία και την αυτονομία του ανθρώπου. Όπως υπενθύμιζε ο Πλάτωνας, «η αρχή είναι το ήμισυ του παντός», και η σωστή διάγνωση και επιλογή θεραπείας μπορεί να αποτελέσει το πρώτο καθοριστικό βήμα για τον δρόμο προς την ανακούφιση. Η Διέγερση Νωτιαίου Μυελού (Spinal Cord Stimulation – SCS) αποτελεί μια σύγχρονη, εξελιγμένη και ελάχιστα επεμβατική θεραπεία, με στόχο όχι απλώς τη μείωση του πόνου, αλλά, κυρίως, την επαναφορά της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής.
Παρακάτω παρουσιάζονται, με απλό και κατανοητό τρόπο, όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει ένας ασθενής.
Παρακάτω παρουσιάζονται, με απλό και κατανοητό τρόπο, όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζει ένας ασθενής.
