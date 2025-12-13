Καρκίνος πνεύμονα: Πως βιώνουν οι ασθενείς την πορεία τους με τη νόσο στην Ελλάδα – Τι ζητούν
Καρκίνος πνεύμονα: Πως βιώνουν οι ασθενείς την πορεία τους με τη νόσο στην Ελλάδα – Τι ζητούν
Παρότι πολλοί ασθενείς δηλώνουν θετικές εμπειρίες, υπάρχει ακόμη περιθώριο για να γίνει η φροντίδα πλήρως ασθενοκεντρική - Η έρευνα υπογραμμίζει τη σημασία της ουσιαστικής συμμετοχής των ασθενών στις αποφάσεις που αφορούν τη θεραπεία και τη φροντίδα τους
Οι Έλληνες ασθενείς ζητούν πιο ενεργό ρόλο και καλύτερη ενημέρωση στη φροντίδα του καρκίνου του πνεύμονα, δείχνουν τα ευρήματα μελέτης που εκπονήθηκε παγκοσμίως, και στη χώρα μας. Τον Μάιο του 2025, ο Παγκόσμιος Συνασπισμός για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (GLCC) ανέθεσε στην Censuswide τη διεξαγωγή έρευνας σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα με στόχο την καλύτερη κατανόηση των εμπειριών και των προκλήσεών τους. Η έρευνα έλαβε 900 απαντήσεις από ασθενείς σε 18 χώρες – 50 ήταν οι ασθενείς από την Ελλάδα, εκ των οποίων το 54% ήταν άνδρες και το 46% γυναίκες, ενώ το 76% ήταν άνω των 60 ετών. Το 94% ανέφερε ότι διαγνώστηκε τα τελευταία πέντε χρόνια.
Το μέλος του GLCC στην Ελλάδα είναι η FairLife Lung Cancer Care.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το μέλος του GLCC στην Ελλάδα είναι η FairLife Lung Cancer Care.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα