Καρκίνος πνεύμονα: Πως βιώνουν οι ασθενείς την πορεία τους με τη νόσο στην Ελλάδα – Τι ζητούν

Παρότι πολλοί ασθενείς δηλώνουν θετικές εμπειρίες, υπάρχει ακόμη περιθώριο για να γίνει η φροντίδα πλήρως ασθενοκεντρική - Η έρευνα υπογραμμίζει τη σημασία της ουσιαστικής συμμετοχής των ασθενών στις αποφάσεις που αφορούν τη θεραπεία και τη φροντίδα τους