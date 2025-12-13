Καρκίνος πνεύμονα: Πως βιώνουν οι ασθενείς την πορεία τους με τη νόσο στην Ελλάδα – Τι ζητούν
YGEIAMOU.GR
Καρκίνος Πνεύμονα

Καρκίνος πνεύμονα: Πως βιώνουν οι ασθενείς την πορεία τους με τη νόσο στην Ελλάδα – Τι ζητούν

Παρότι πολλοί ασθενείς δηλώνουν θετικές εμπειρίες, υπάρχει ακόμη περιθώριο για να γίνει η φροντίδα πλήρως ασθενοκεντρική - Η έρευνα υπογραμμίζει τη σημασία της ουσιαστικής συμμετοχής των ασθενών στις αποφάσεις που αφορούν τη θεραπεία και τη φροντίδα τους

Καρκίνος πνεύμονα: Πως βιώνουν οι ασθενείς την πορεία τους με τη νόσο στην Ελλάδα – Τι ζητούν
ygeiamou.gr team
Οι Έλληνες ασθενείς ζητούν πιο ενεργό ρόλο και καλύτερη ενημέρωση στη φροντίδα του καρκίνου του πνεύμονα, δείχνουν τα ευρήματα μελέτης που εκπονήθηκε παγκοσμίως, και στη χώρα μας. Τον Μάιο του 2025, ο Παγκόσμιος Συνασπισμός για τον Καρκίνο του Πνεύμονα (GLCC) ανέθεσε στην Censuswide τη διεξαγωγή έρευνας σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα με στόχο την καλύτερη κατανόηση των εμπειριών και των προκλήσεών τους. Η έρευνα έλαβε 900 απαντήσεις από ασθενείς σε 18 χώρες – 50 ήταν οι ασθενείς από την Ελλάδα, εκ των οποίων το 54% ήταν άνδρες και το 46% γυναίκες, ενώ το 76% ήταν άνω των 60 ετών. Το 94% ανέφερε ότι διαγνώστηκε τα τελευταία πέντε χρόνια.

Το μέλος του GLCC στην Ελλάδα είναι η FairLife Lung Cancer Care.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης