Δυνατές αρθρώσεις για πάντα – Όλα τα μυστικά για υγιή κινητικότητα
Ευλυγισία, δύναμη και ελευθερία κίνησης σε κάθε ηλικία: με σωστή στάση, άσκηση και συνέπεια οι αρθρώσεις παραμένουν υγιείς, ενώ με την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη εξασφαλίζουμε άνεση και προστασία σε κάθε μας βήμα
Οι αρθρώσεις είναι οι «σιωπηλοί υποστηρικτές» του σώματός μας: δουλεύουν αδιάκοπα για να στηρίζουν κάθε μας κίνηση, από τις απλές καθημερινές δραστηριότητες μέχρι την άθληση και τις απαιτητικές σωματικές εργασίες. Όσο πιο υγιείς είναι, τόσο πιο ελεύθερα κινούμαστε -χωρίς πόνο, δυσκαμψία ή περιορισμούς. Κι όμως, συχνά αρχίζουμε να τις εκτιμούμε, μόνο όταν εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια ενόχλησης.
Στη σύγχρονη ζωή, οι αρθρώσεις δοκιμάζονται περισσότερο από ποτέ. Η παρατεταμένη καθιστική στάση προκαλεί μειωμένη ενεργοποίηση των μυών του κορμού, με αποτέλεσμα η πίεση να μεταφέρεται στα γόνατα, τα ισχία και την οσφυϊκή μοίρα. Οι μη εργονομικές συνήθειες αυξάνουν το φορτίο στην αυχενική μοίρα και στους ώμους, ενώ η έλλειψη τακτικής κίνησης ελαχιστοποιεί τη ροή του αρθρικού υγρού, περιορίζοντας τη φυσική «λίπανση» των αρθρώσεων. Την ίδια στιγμή, η απότομη ή υπερβολική άσκηση μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή σε τένοντες και συνδέσμους, οδηγώντας σε μικροτραυματισμούς και απώλεια της ευλυγισίας. Μαζί με την φυσιολογική φθορά των ιστών με την πάροδο των ετών η ανάγκη για συστηματική, προληπτική φροντίδα είναι πιο απαραίτητη από ποτέ.
