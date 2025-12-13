Απώλεια βάρους: Το νέο χάπι που «καίει» λίπος, χωρίς να «λιώνει» τους μυς

Ερευνητές από τη Σουηδία δοκιμάζουν μια νέα προσέγγιση στην απώλεια βάρους και τη ρύθμιση του διαβήτη: ένα χάπι που ρυθμίζει την όρεξη χωρίς να «λιώνει» τους μυς με ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα