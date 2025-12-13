Απώλεια βάρους: Το νέο χάπι που «καίει» λίπος, χωρίς να «λιώνει» τους μυς
Ερευνητές από τη Σουηδία δοκιμάζουν μια νέα προσέγγιση στην απώλεια βάρους και τη ρύθμιση του διαβήτη: ένα χάπι που ρυθμίζει την όρεξη χωρίς να «λιώνει» τους μυς με ενθαρρυντικά πρώτα αποτελέσματα
Η συζήτηση γύρω από τα φάρμακα απώλειας βάρους έχει «φουντώσει» τα τελευταία χρόνια, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι με διαβήτη τύπου 2 ή παχυσαρκία στρέφονται σε ενέσιμες θεραπείες που ρυθμίζουν το σάκχαρο και μειώνουν την όρεξη. Τα σκευάσματα που βασίζονται στους GLP-1 αγωνιστές έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά στο αδυνάτισμα, όμως συνοδεύονται συχνά από ανεπιθύμητες ενέργειες: καταστολή της όρεξης, απώλεια μυϊκής μάζας, γαστρεντερικές ενοχλήσεις.
Σε αυτό το πλαίσιο, μια ομάδα ερευνητών από τη Σουηδία παρουσιάζει στο Cell έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο: ένα πρωτοποριακό χάπι που δεν «χτυπά» την όρεξη αλλά έχει στόχο να βελτιώσει τον μεταβολισμό, να ρυθμίσει το σάκχαρο και να ενισχύσει την καύση λίπους, χωρίς να θυσιάζεται η μυϊκή μάζα.
