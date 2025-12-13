Αναπνέουμε με ασφάλεια – Αποφεύγουμε τις λοιμώξεις του χειμώνα
Αναπνέουμε με ασφάλεια – Αποφεύγουμε τις λοιμώξεις του χειμώνα

Η ενίσχυση του ανοσοποιητικού τον χειμώνα ξεκινά από τη σωστή διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά ολοκληρώνεται με την έξυπνη επιλογή ασφαλιστικού προγράμματος για κάθε ενδεχόμενο!

Τον χειμώνα, όταν οι ιώσεις και οι αναπνευστικές λοιμώξεις είναι πιο συχνές, το πρώτο που πρέπει να προσέξουμε για να θωρακιστούμε είναι η καθημερινότητά μας.

Την αρχή μπορούμε να κάνουμε από την κουζίνα. Μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, ψάρια, όσπρια, ξηρούς καρπούς και ελαιόλαδο, σύμφωνα με τις αρχές της μεσογειακής διατροφής, μας εξασφαλίζει βασικές βιταμίνες -D, C, A, ομάδας Β-, ψευδάργυρο, αντιοξειδωτικά και ωμέγα-3, που ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού.

Ιδιαίτερο ρόλο παίζει και η υγεία του εντέρου, η οποία συνδέεται άμεσα με το ανοσοποιητικό σύστημα. Τρόφιμα με προβιοτικά, όπως το γιαούρτι και το κεφίρ, βοηθούν στη διατήρηση της ισορροπίας της εντερικής χλωρίδας και ενισχύουν την άμυνα του οργανισμού. Ένα υγιές έντερο συμβάλλει στην καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών και στη συνολική θωράκιση του οργανισμού απέναντι στις λοιμώξεις.

