Δραματική τροπή – Δανός δότης: 1 παιδί έχει καταλήξει και 1 νοσεί με καρκίνο στην Ελλάδα

Η γενετική μετάλλαξη, άγνωστη μέχρι πρόσφατα ως προς την κλινική της σημασία, συνδέεται με σοβαρά περιστατικά καρκίνου σε παιδιά που γεννήθηκαν από το γενετικό υλικό του Δανού δότη