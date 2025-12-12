Δραματική τροπή – Δανός δότης: 1 παιδί έχει καταλήξει και 1 νοσεί με καρκίνο στην Ελλάδα
γενετικό υλικό Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Τράπεζα σπέρματος

Η γενετική μετάλλαξη, άγνωστη μέχρι πρόσφατα ως προς την κλινική της σημασία, συνδέεται με σοβαρά περιστατικά καρκίνου σε παιδιά που γεννήθηκαν από το γενετικό υλικό του Δανού δότη

Τραγική τροπή λαμβάνει η υπόθεση του Δανού δότη σπέρματος (και) στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, η υπόθεση έχει ήδη βαρύ ανθρώπινο κόστος: ένα παιδί έχει χάσει τη ζωή του και ένα ακόμη νοσεί. Τα στοιχεία αυτά ανακοινώθηκαν από τον καθηγητή Αιματολογίας – Ογκολογίας του Παίδων «Αγία Σοφία», κ. Αντώνη Καττάμη – ο οποίος παρακολουθούσε τον μικρό ασθενή που κατέληξε.

«Κατά τη διάρκεια της ζωής σου η πιθανότητα να αναπτύξεις καρκίνο, εφόσον φέρεις αυτή τη γενετική μετάλλαξη είναι μεγάλη και πλησιάζει το 90%. Δεν ξέρει κανείς εάν ο καρκίνος θα εκδηλωθεί στη νεανική, παιδική ή ενήλικη ζωή», δήλωσε σε πρωινή τηλεοπτική εκπομπή (MEGA) ο κ. Καττάμης.

