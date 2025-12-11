Καταναλώστε βιταμίνη C για δέρμα γεμάτο κολλαγόνο
Μια νέα μελέτη αναδεικνύει τη σημασία της επαρκούς πρόσληψης μιας πολύτιμης βιταμίνης για υγιές δέρμα με άφθονο κολλαγόνο
Μια νέα μελέτη από ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Otago στο Christchurch αποκάλυψε ότι η ποσότητα βιταμίνης C που καταναλώνουμε μέσω της διατροφής παίζει καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή κολλαγόνου και την ανανέωση του δέρματος.
Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Journal of Investigative Dermatology, δείχνει μια ισχυρή σχέση μεταξύ των επιπέδων βιταμίνης C που εντοπίζοντας στο αίμα και σε αυτών που υπάρχουν στο δέρμα. Το πιο σημαντικό, όμως, εύρημα είναι ότι η αύξηση της πρόσληψης βιταμίνης C μέσω της διατροφής -και ιδιαίτερα των φρέσκων φρούτων- μπορεί να βελτιώσει άμεσα τη δομή και τη λειτουργία του δέρματος.
