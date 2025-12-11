Η γρίπη έπιασε την Μεγάλη Βρετανία απροετοίμαστη – Τι θα συμβεί στην Ελλάδα

Η έξαρση γρίπης στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργεί ως «καμπανάκι κινδύνου» για την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προφύλαξη και εμβολιασμό, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες σύμφωνα με την κυρία Γαρυφαλλιά Πουλάκου λοιμωξιολόγο, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παθολογίας - Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Σωτηρία