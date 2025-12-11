Η γρίπη έπιασε την Μεγάλη Βρετανία απροετοίμαστη – Τι θα συμβεί στην Ελλάδα
Η έξαρση γρίπης στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργεί ως «καμπανάκι κινδύνου» για την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για προφύλαξη και εμβολιασμό, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες σύμφωνα με την κυρία Γαρυφαλλιά Πουλάκου λοιμωξιολόγο, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παθολογίας - Λοιμώξεων ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Σωτηρία
Ανησυχία προκαλεί η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων γρίπης στη Βρετανία, με το σύστημα υγείας να βρίσκεται υπό πίεση και τους ειδικούς να προειδοποιούν πως ο φετινός χειμώνας μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους δυσκολότερους των τελευταίων δεκαετιών. Κυρίαρχο στέλεχος είναι πλέον το Α(H3N2), και συγκεκριμένα ο υποκλάδος Κ.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του βρετανικού συστήματος δημόσιας υγείας, οι εισαγωγές ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία έχουν αυξηθεί κατά 56% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ καταγράφονται κατά μέσο όρο 1.717 νοσηλείες ημερησίως, αριθμός επταπλάσιος σε σχέση με το 2023.
