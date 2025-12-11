Η παχυσαρκία αποτελεί μεγάλο βάρος για την καρδιά – Ο ειδικός αναλύει το μέγεθος του κινδύνου
Η παχυσαρκία αποτελεί μεγάλο βάρος για την καρδιά – Ο ειδικός αναλύει το μέγεθος του κινδύνου
Η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα, ακόμη και χωρίς την ύπαρξη άλλων καταστάσεων υγείας, προειδοποιεί ο Δρ Ηλίας Τσούγκος, Καρδιολόγος, Διευθυντής ΣΤ’ Καρδιολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ
Τις τελευταίες δεκαετίες, η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει την επιδημία της παχυσαρκίας, με σημαντική αύξηση της συχνότητάς της παγκοσμίως. Η παχυσαρκία έχει συνδεθεί με αυξημένη καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνησιμότητα. Η σχέση μεταξύ παχυσαρκίας και καρδιομεταβολικών παθήσεων είναι σύνθετη και επηρεάζεται από γενετικούς, περιβαλλοντικούς και συμπεριφορικούς παράγοντες.
Με τον όρο παχυσαρκία ορίζουμε την υπερβολική ή ανώμαλη συσσώρευση λίπους στο σώμα, που μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία. Είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με τη μικρή αύξηση του βάρους. Στην ουσία πρόκειται για χρόνια διαταραχή του μεταβολισμού, η οποία προσδιορίζεται κυρίως από γονιδιακές διαταραχές (παθολογικά γονίδια). Όμως πέραν των γονιδίων συμμετέχει και το περιβάλλον δηλαδή οι κλιματολογικές συνθήκες, η διατροφή, η κίνηση και γενικότερα η κοινωνική συμπεριφορά του ατόμου. Ιδιαίτερα επικίνδυνη θεωρείται η παχυσαρκία όταν η περίμετρος της μέσης για τους άνδρες ξεπερνά τα 102cm και για τις γυναίκες τα 88 cm.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με τον όρο παχυσαρκία ορίζουμε την υπερβολική ή ανώμαλη συσσώρευση λίπους στο σώμα, που μπορεί να βλάψει σοβαρά την υγεία. Είναι κάτι διαφορετικό σε σχέση με τη μικρή αύξηση του βάρους. Στην ουσία πρόκειται για χρόνια διαταραχή του μεταβολισμού, η οποία προσδιορίζεται κυρίως από γονιδιακές διαταραχές (παθολογικά γονίδια). Όμως πέραν των γονιδίων συμμετέχει και το περιβάλλον δηλαδή οι κλιματολογικές συνθήκες, η διατροφή, η κίνηση και γενικότερα η κοινωνική συμπεριφορά του ατόμου. Ιδιαίτερα επικίνδυνη θεωρείται η παχυσαρκία όταν η περίμετρος της μέσης για τους άνδρες ξεπερνά τα 102cm και για τις γυναίκες τα 88 cm.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα