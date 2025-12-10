Ο «αόρατος» μικροσκοπικός κίνδυνος που αποτελεί τεράστια απειλή για τον εγκέφαλο – Βρίσκεται παντού
Καταναλώνουμε περίπου 250 γραμμάρια μικροπλαστικών τον χρόνο, περίπου ένα πιάτο φαγητού - Τι αποκαλύπτουν οι επιστήμονες για τη σχέση των μικροπλαστικών με τις νόσους Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον
Τα μικροπλαστικά — αυτά τα σχεδόν αόρατα σωματίδια που βρίσκονται παντού γύρω μας — ίσως τελικά δεν είναι τόσο ακίνδυνα όσο πιστεύαμε. Σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, ενδέχεται να παίζουν ρόλο στην εμφάνιση νευροεκφυλιστικών ασθενειών, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και η νόσος Πάρκινσον, επηρεάζοντας τον εγκέφαλο με τρόπους που μέχρι πρόσφατα δεν γνωρίζαμε.
Σήμερα, περισσότερα από 57 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με άνοια, ενώ οι προβλέψεις δείχνουν ότι τα περιστατικά της νόσου Αλτσχάιμερ και του Πάρκινσον θα αυξηθούν δραματικά τα επόμενα χρόνια. Το ενδεχόμενο τα μικροπλαστικά να επιδεινώνουν ή να επιταχύνουν αυτές τις ασθένειες προκαλεί έντονη ανησυχία στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
