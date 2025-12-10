Ο «αόρατος» μικροσκοπικός κίνδυνος που αποτελεί τεράστια απειλή για τον εγκέφαλο – Βρίσκεται παντού

Καταναλώνουμε περίπου 250 γραμμάρια μικροπλαστικών τον χρόνο, περίπου ένα πιάτο φαγητού - Τι αποκαλύπτουν οι επιστήμονες για τη σχέση των μικροπλαστικών με τις νόσους Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον