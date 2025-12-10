Stranger Things: Ποια είναι η σπάνια πάθηση πίσω από το χαμόγελο του τηλεοπτικού Dustin

Πίσω από το χαμόγελο του Dustin, πρωταγωνιστή στη σειρά Stranger Things, κρύβεται μια πραγματική μάχη υγείας. Ο Gaten Matarazzo αποκαλύπτει πώς ζει με μια σπάνια πάθηση και πώς τη μετέτρεψε σε δύναμη και έμπνευση