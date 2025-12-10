Stranger Things: Ποια είναι η σπάνια πάθηση πίσω από το χαμόγελο του τηλεοπτικού Dustin
Πίσω από το χαμόγελο του Dustin, πρωταγωνιστή στη σειρά Stranger Things, κρύβεται μια πραγματική μάχη υγείας. Ο Gaten Matarazzo αποκαλύπτει πώς ζει με μια σπάνια πάθηση και πώς τη μετέτρεψε σε δύναμη και έμπνευση
Πριν από περίπου 10 χρόνια, 4 φίλοι -ο Mike, ο Dustin, ο Lucas και ο Will- ξεκίνησαν την φανταστική τους αποστολή στο υπόγειο του Mike, αντιμετωπίζοντας μέχρι εκείνη τη στιγμή τον επικίνδυνο Demogorgon μόνο στο αγαπημένο τους παιχνίδι, το Dungeons & Dragons. Λίγο αργότερα, το τέρας δεν θα έμενε μόνο στη φαντασία τους, αλλά θα γινόταν ο μεγαλύτερος εφιάλτης τους στον πραγματικό κόσμο.
Και αν για τον Dustin, τον πιο αισιόδοξο και αστείο της παρέας, οι μάχες με τα τέρατα ήταν στη μικρή οθόνη, για τον ηθοποιό που τον υποδύεται, τον Gaten Matarazzo, υπήρξε από μικρή ηλικία μια διαφορετική πρόκληση στη ζωή του – αυτή της υγείας του.
