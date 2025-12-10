Αυτή είναι η ιδανική ώρα για βραδινό, ώστε να είναι καλά ρυθμισμένο το σάκχαρο

Πώς τόσο η σύσταση όσο και η ώρα του βραδινού γεύματος φαίνεται να παίζει ρόλο στη ρύθμιση του σακχάρου την επόμενη μέρα