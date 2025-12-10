Αυτή είναι η ιδανική ώρα για βραδινό, ώστε να είναι καλά ρυθμισμένο το σάκχαρο
Βραδινό Διαβήτης Προδιαβήτης Ρύθμιση σακχάρου

Πώς τόσο η σύσταση όσο και η ώρα του βραδινού γεύματος φαίνεται να παίζει ρόλο στη ρύθμιση του σακχάρου την επόμενη μέρα

Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ο διαβήτης συγκαταλέγεται πλέον στις σημαντικότερες απειλές για τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη και διεθνώς. Δεν είναι τυχαίο ότι εδώ και χρόνια βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που οδηγούν στην εμφάνιση της νόσου, αλλά και για τον εντοπισμό πρακτικών εργαλείων πρόληψης και αντιμετώπισης.

Σε αυτό το πλαίσιο, διεθνής μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nutrients ρίχνει φως στον ρόλο που μπορεί να έχει το τελευταίο γεύμα της ημέρας και η νυχτερινή ρύθμιση της γλυκόζης στα επίπεδα σακχάρου το επόμενο πρωί. Η γλυκαιμική απόκριση στο βραδινό γεύμα και ο τρόπος με τον οποίο «δουλεύει» ο οργανισμός στη διάρκεια της νύχτας αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για άτομα με προδιαβήτη, στα οποία επιδιώκεται η αποτροπή της πορείας προς τον διαβήτη τύπου 2.

