Ακριβά φάρμακα στο φαρμακείο της γειτονιάς – Ποια είναι και πώς θα τα λαμβάνουν δωρεάν οι ασθενείς
Ποιες 43 δραστικές ουσίες περιλαμβάνει το νέο ΦΕΚ, ποιους ασθενείς αφορά και πώς θα γίνεται η διάθεση μέσω των φαρμακείων της γειτονιάς

Κλέλια Γιαρίμογλου
Σημαντικές αλλαγές στη διάθεση ακριβών φαρμάκων φέρνει απόφαση του Υπουργείου Υγείας, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και προβλέπει τη δυνατότητα χορήγησης συγκεκριμένων σκευασμάτων υψηλού κόστους και μέσω ιδιωτικών φαρμακείων.

Με τη ρύθμιση αυτή – η εφαρμογή της οποίας αναμένεται με την έλευση της νέας χρονιάς – ασθενείς με χρόνιες και σοβαρές παθήσεις θα μπορούν να προμηθεύονται τα φάρμακά τους από το φαρμακείο της γειτονιάς τους και όχι αποκλειστικά από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ, μειώνοντας την ταλαιπωρία της μετακίνησης και των αναμονών.

Κλέλια Γιαρίμογλου
