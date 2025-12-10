Ο δύσκολος μεταστατικός καρκίνος που δεν «προδίδει» την αρχική εστία του – Η ειδικός εξηγεί
H κυρία Ελένη Αραβαντινού - Φατώρου, Παθολόγος – Ογκολόγος στο Metropolitan Hospital μιλά για τον καρκίνο άγνωστου πρωτοπαθούς (CUP) μια σπάνια κατάσταση, όπου τα καρκινικά κύτταρα εντοπίζονται σε διάφορα μέρη του σώματος χωρίς να είναι δυνατόν να εντοπιστεί το σημείο προέλευσης
Ο καρκίνος άγνωστου πρωτοπαθούς (CUP) είναι μια σπάνια και πολύπλοκη κατάσταση, όπου τα καρκινικά κύτταρα εντοπίζονται σε διάφορα μέρη του σώματος χωρίς να είναι δυνατόν να εντοπιστεί το σημείο προέλευσης (πρωτοπαθές). Αυτός ο τύπος καρκίνου μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολος στη διάγνωση και στη θεραπεία.
Ο καρκίνος άγνωστου πρωτοπαθούς (CUP) αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου ο καρκίνος εμφανίζεται με μεταστάσεις, αλλά δεν μπορεί να εντοπιστεί το σημείο όπου ξεκίνησε ο όγκος. Αυτό σημαίνει ότι, παρά τις εξετάσεις και τις απεικονιστικές μεθόδους, το πρωτογενές σημείο του καρκίνου παραμένει αδιευκρίνιστο. Η συχνότητά του έχει μειωθεί σε σχέση με το παρελθόν, αφενός λόγω της προόδου των απεικονιστικών μέσων και αφετέρου λόγω των εξελίξεων στην παθολογοανατομική και τη μοριακή βιολογία. Ωστόσο, υπάρχει ακόμα αυτή η οντότητα και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, γνώσης και εμπειρίας.
