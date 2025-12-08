Παχυσαρκία: Αναγκαία η διαχείριση της νόσου με λογική επένδυσης και όχι δαπάνης
Το κόστος της παχυσαρκίας στην Ελλάδα για το 2024 εκτιμήθηκε σε 4,92 δισ. ευρώ - Το στοίχημα πλέον είναι η νόσος να αντιμετωπιστεί με την οικονομική λογική της επένδυσης στην υγεία και στο σύστημα υγείας και όχι με τη λογική της δαπάνης, επισημαίνει ο κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου
Γράφει ο κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Γενικός Διευθυντής Novo Nordisk Hellas
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει χαρακτηρίσει την παχυσαρκία ως παγκόσμια επιδημία. Οι αριθμοί μαρτυρούν ότι πρόκειται για μια υγειονομική απειλή με ιδιαίτερα έντονη παρουσία και στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο ένας στους τρεις ενήλικες Έλληνες έχει φυσιολογικό βάρος , ενώ ένας στους τρεις είναι άτομο με υπερβαρότητα και ένας στους τρεις έχει παχυσαρκία.
H παχυσαρκία δεν είναι ατομική επιλογή. Ούτε οφείλεται σε έλλειψη πειθαρχίας, όπως ίσως στερεοτυπικά πιστεύεται. Είναι επισήμως αναγνωρισμένη χρόνια νόσος, σοβαρή, απειλητική και υποτροπιάζουσα και ταυτόχρονα παράγοντας κινδύνου για πολλές συννοσηρότητες.
