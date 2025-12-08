Έκανα το αντιγριπικό, μπορεί να κολλήσω γρίπη; Και άλλες 5 απορίες για τα εμβόλια του χειμώνα
Πόσο διαρκεί η κάλυψη που προσφέρει το αντιγριπικό εμβόλιο; Τι σημαίνει εάν μετά τον εμβολιασμό παρουσιαστεί γρίπη; Μία ερευνήτρια δίνει όλες τις απαντήσεις
Η περίοδος της γρίπης έκανε την εμφάνισή της νωρίτερα από το αναμενόμενο φέτος και όλα δείχνουν ότι θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Catherine Wilson, Ειδικευόμενη ερευνήτρια Κλινικής Έρευνας στα Λοιμώδη Νοσήματα και στην Ιατρική Μικροβιολογία στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, με άρθρο της στο The Conversation, λύνει ορισμένες από τις βασικές απορίες σχετικά με το εμβόλιο της γρίπης, καθώς πρόκειται για ένα από τα αποτελεσματικότερα μέτρα προστασίας.
Πόσος χρόνος χρειάζεται για να δράσει το εμβόλιο της γρίπης;
Το αντιγριπικό εμβόλιο χρειάζεται περίπου δύο εβδομάδες για να φτάσει στο μέγιστο της αποτελεσματικότητάς του. Ο λόγος είναι ότι το ανοσοποιητικό σύστημα χρειάζεται χρόνο για να παράγει τα προστατευτικά αντισώματα απέναντι στους ιούς της γρίπης που περιέχονται στο εμβόλιο.
