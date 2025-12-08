Έκανα το αντιγριπικό, μπορεί να κολλήσω γρίπη; Και άλλες 5 απορίες για τα εμβόλια του χειμώνα
YGEIAMOU.GR
Αντιγριπικό εμβόλιο Γρίπη Εμβολιασμός Covid-19

Έκανα το αντιγριπικό, μπορεί να κολλήσω γρίπη; Και άλλες 5 απορίες για τα εμβόλια του χειμώνα

Πόσο διαρκεί η κάλυψη που προσφέρει το αντιγριπικό εμβόλιο; Τι σημαίνει εάν μετά τον εμβολιασμό παρουσιαστεί γρίπη; Μία ερευνήτρια δίνει όλες τις απαντήσεις

Έκανα το αντιγριπικό, μπορεί να κολλήσω γρίπη; Και άλλες 5 απορίες για τα εμβόλια του χειμώνα
Μαρία Κοτοπούλη
Η περίοδος της γρίπης έκανε την εμφάνισή της νωρίτερα από το αναμενόμενο φέτος και όλα δείχνουν ότι θα είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η Catherine Wilson, Ειδικευόμενη ερευνήτρια Κλινικής Έρευνας στα Λοιμώδη Νοσήματα και στην Ιατρική Μικροβιολογία στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώβης, με άρθρο της στο The Conversation, λύνει ορισμένες από τις βασικές απορίες σχετικά με το εμβόλιο της γρίπης, καθώς πρόκειται για ένα από τα αποτελεσματικότερα μέτρα προστασίας.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να δράσει το εμβόλιο της γρίπης;

Το αντιγριπικό εμβόλιο χρειάζεται περίπου δύο εβδομάδες για να φτάσει στο μέγιστο της αποτελεσματικότητάς του. Ο λόγος είναι ότι το ανοσοποιητικό σύστημα χρειάζεται χρόνο για να παράγει τα προστατευτικά αντισώματα απέναντι στους ιούς της γρίπης που περιέχονται στο εμβόλιο.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης