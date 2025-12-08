Πολλοί αιμοδότες, αλλά λίγο αίμα – Το παράδοξο της αιμοδοσίας στην Ελλάδα

Στο νέο podcast του ygeiamou.gr η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), κυρία Ελένη Τσάγκαρη μιλά για τις αλλαγές που υλοποιούνται με στόχο την επάρκεια των αναγκών στα νοσοκομεία, την προσέλκυση νέων αιμοδοτών και την εξάλειψη της κουλτούρας του «συγγενικού αίματος»