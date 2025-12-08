Πολλοί αιμοδότες, αλλά λίγο αίμα – Το παράδοξο της αιμοδοσίας στην Ελλάδα
Πολλοί αιμοδότες, αλλά λίγο αίμα – Το παράδοξο της αιμοδοσίας στην Ελλάδα
Στο νέο podcast του ygeiamou.gr η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), κυρία Ελένη Τσάγκαρη μιλά για τις αλλαγές που υλοποιούνται με στόχο την επάρκεια των αναγκών στα νοσοκομεία, την προσέλκυση νέων αιμοδοτών και την εξάλειψη της κουλτούρας του «συγγενικού αίματος»
Η Ελλάδα συλλέγει πάνω από 520.000 μονάδες αίματος ετησίως και διαθέτει μητρώο με πάνω από 426.000 αιμοδότες. Παρά τους υψηλούς αυτούς αριθμούς, όπως επισημαίνει μιλώντας στο ygeiamou.gr η πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), κυρία Ελένη Τσάγκαρη, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εποχικές ελλείψεις.
«Υπάρχει αυτό το παράδοξο στην Ελλάδα. Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες αιμοδότες στο Μητρώο, ωστόσο πάνω από τους μισούς είναι οι λεγόμενοι αιμοδότες της μίας και μοναδικής φοράς, αποτυπώνουν την «κουλτούρα του συγγενικού αίματος». Παράλληλα, δεν έχουμε κερδίσει τη νέα γενιά, τα άτομα ηλικίας 18 έως 25 χρόνων» εξηγεί η κυρία Τσάγκαρη.
